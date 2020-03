El despido. Como que algo no se acomoda muy bien o hay algo o alguien que quiere ocultar el despido del ahora exdirector de Ecología del municipio de Mocorito, Walter Pérez López, quien de un día para otro dejó de ser parte de la administración de Guillermo Galindo Castro. Lo peor del caso es que llegaron, le dieron las gracias y sin mediar ninguna situación más se fue de la oficina. Pareciera que el alcalde no quiere desviar la atención del Carnaval con este tema y ha tratado de manejar toda la información por debajo del agua y sin que se sepa mucho, porque ni aún tiene el relevo en mente. Tan es secreto, que ni la misma oficial mayor, Ylsa Espinoza, estaba enterada de tal situación con el personal del Ayuntamiento, y hasta dijo que no hay baja porque no hay queja laboral alguna del hoy exfuncionario, lo que indica que el exdirector de Ecología sí cumplía en sus tareas laborales.

Las visitas. El gobernador Quirino Ordaz Coppel quiere mucho a la región, fue lo que dijo el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez al hacer referencia a las constantes visitas que ha hecho en los últimos días en los municipios, principalmente en Salvador Alvarado. Su presencia en los eventos del 58 aniversario del municipio número 17 y en el paseo de carros alegóricos el pasado martes en el Carnaval Guamúchil y el domingo en Angostura respalda lo que dice Carlo Mario, que el gobermador quiere a la región, y hay una intención de mantener un crecimiento constante de los municipios del Évora. El pasado fin de semana acudió a Mocorito a la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa, y esperan que también allá acuda a observar el paseo, en Guamúchil lo caminó junto con las autoridades locales, mientras que Aglaeé Montoya ya lo esperaba en una bicicleta de madera de La Casa del Artesano para acudir al templete principal y ver el paseo de los carros.

No todo es trabajo. Aumentó el fondo de apoyo que reciben los diputados para actividades de gestoría social a 20 mil pesos mensuales, informó la diputada Magaly Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al exponer las actividades que realizan en este tema en las colonias y comunidades en la capital del estado. La diputada manifestó estar muy activa y no desaprovecha el receso que tienen los diputados, ya que dijo hay mucho en qué trabajar. Pero no todo es trabajo, a Magaly Inzunza se le ha visto mucho últimamente en el municipio de Salvador Alvarado cumpliendo con sus compromisos con la militancia y realizando actividades con organizaciones civiles. La diputada no desaprovecha las visitas para mantener presencia en la vida política local, y seguramente seguirá regresando a su terruño por otros motivos.

En alerta. En estos momentos seguro hay preocupación en la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, así como también en el director de Seguridad Pública Municipal, el Mayor Sergio Lagunes Inclán, por el violento hecho que se presentó, el cual acabó con la vida de un joven y de cierta manera mancha el alegre desarrollo de la fiesta del Carnaval, y muchos se preguntan dónde está, pues, el operativo de seguridad y la presencia de la Guardia Nacional. Hay que recordar que Montoya Martínez apeló al buen comportamiento de la ciudadanía y se la jugó con los policías que ella tiene en el municipio, comentando que no se iba a blindar, pero ya vemos que la gente no entiende por las buenas, pues necesita ver a muchos agentes para mantenerse en santa paz.