La inconformidad. Los carnavales de la región del Évora han tenido un contratiempo en la organización, y al principio, cuando se dio a conocer que Angostura cambiaría la fecha del Carnaval 2020, quedando empalmado con Mocorito, se pensó que no afectaría en nada, porque se decía que cada uno tiene su público. Pero ahora, ya que todo pasó, se dieron cuenta que sí les afectó de manera financiera y en el número de visitantes. Fue Abraham Camacho, coordinado de Giras y de la gran fiesta del Carnaval Mocorito, quien aseguró que el municipio costero no debió haber cambiado su fecha, porque les quita a los habitantes de la región del Évora la oportunidad de presenciar los dos carnavales y además los dividió. Dijo de manera inconforme que esto no es una competencia económica y que esta división que causaron afecta también a los comerciantes, porque solo pueden vender en un solo lugar.

Exhibicionista. En estos momentos el recaudador de Rentas de Angostura, Óscar Castro Borja, está en el ojo del huracán y en todas las redes sociales, y no es para menos, dado a que en la fiesta del Carnaval Angostura 2020 fue captado en video por muchas personas bailando semidesnudo. Sin duda alguna la alegría contagió al popular “Kito”, quien se quitó la investidura de funcionario estatal y acaparó la atención de muchos asistentes al desfile de carros alegóricos. Ahora habría que ver si esta acción que hizo Óscar Castro no le acarreará algún tipo de problema laboral, pero eso sí, lo bailado nadie se lo quita.

No hay por dónde. En donde de plano no hay cómo avanzar es en el municipio de Angostura, y es que con gran algarabía la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y un grupo de ciudadanos encabezados por el área de Ecología, que dirige Abelino Angulo Angulo, implementaron un programa de plantación de 500 árboles de bugambilia en la Alameda del río Mocorito, pero más tardaron en plantarlas, cuando amantes de lo ajeno se llevaron las plantas; de inmediato algunos ciudadanos empezaron a denunciar que hacían falta las plantas, porque solo los hoyos en la tierra dejaron. El llamado de la autoridad municipal es que vengan a sumar, no a restar, porque si se quiere un municipio diferente, la actitud del ciudadano debe ser diferente, y ante esto ya se aplican rondines más constantes para evitar que acaben con las pocas plantas que quedaron.

El eterno problema. A decir del secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, César Fredy Montoya Sánchez, todos los establecimientos de venta de alcohol están al corriente con sus permisos. Y aunque son más de 250 las cartas de opinión favorable otorgadas por el municipio, no todas las licencias están en uso, dijo, porque los propietarios solo lo actualizan por “conveniencia de ellos seguramente”. El punto es que son demasiados los permisos y esto genera una falta de regulación, problema que ha sido reconocido desde hace tiempo por el cuerpo de regidores y el presidente municipal. Y aunque el municipio está facultado para revisar la normatividad a cumplir para la venta de bebidas embriagantes y no para sancionar, sí está padeciendo las consecuencias del consumo en la vía pública y todo lo que se deriva del consumo. Falta poner atención en este tema, que se ha convertido en el eterno problema de las administraciones municipales.