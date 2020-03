Rotación. Tres personas han estado al frente del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) en Salvador Alvarado en menos de dos años. Hace unos días asumió el cargo en espera de su nombramiento oficial la tercera titular, Blanca Olivia López Rayos. En este espacio estaba al frente Karina Romero, quien fue reubicada al Museo Regional del Évora. Es esta una de las instituciones más importantes, por la atención que brinda a la sociedad, y también la que ha presentado una mayor rotación en corto tiempo, lo que habla que no se puede tener un resultado de seguimiento debido a que los cambios son en un periodo muy corto. Sumado a esto, el personal trabaja en condiciones precarias, ya que no cuenta con un presupuesto adecuado para atender la diversidad de problemáticas que afectan a la niñez y la adolescencia. Los cambios de titulares llaman la atención, ya que esto es una muestra más de que dicha institución está siendo debilitada y no fortalecida. Y en este sentido es por esto que no hay quién le quiera entrar al trabajo en las condiciones en que se encuentra, o quizás también es un trampolín para acceder a otros puestos.

Como si nada hubiera pasado. No había terminado el recorrido de las comparsas y carros alegóricos del Carnaval Mocorito 2020 el último día de la fiesta, cuando una brigada de personal de Servicios Públicos se dio a la tarea de ir recolectando la basura que quedó. El Pueblo Mágico al día siguiente apareció impecable después de cinco días de Carnaval. Al parecer Aarón Aguirre está haciendo lo propio y los ciudadanos mocoritenses se lo agradecen, porque los esfuerzos de todo el personal que tuvo que trasnochar para dejar la ciudad como si no hubiera ocurrido, fue el comentario de visitantes y lugareños. Pese a que fueron alrededor de 17 toneladas las que se recolectaron en estos días de fiesta, Mocorito ya se encuentra sano de basura y listo para seguir con las actividades cotidianas y la recepción de los visitantes a este Pueblo Mágico.

No hay para cuándo. En el mes de junio el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez hizo el anuncio de formar un Jardín Botánico, un proyecto a largo plazo, y sin duda los esfuerzos se estaban sumando, por lo que ya se tenía un vivero municipal, que se encuentra con el trabajo de recopilación de plantas y árboles que puedan usarse con este fin. Sin embargo, a meses de este anuncio, el primer paso de tener la asesoría de la sociedad botánica en Sinaloa, además del apoyo en capacitación y semillas, ya se tiene, pero ahora con lo que se trabaja es con la donación del terreno, el cual se encuentra a espaldas de donde se encuentra el Museo Regional del Évora y el Museo a Pedro Infante, cuyo espacio corresponde a la Conagua y sería ésta la que deberá de ceder los derechos para establecer la formación de un pulmón más para la ciudad.

La piedrita. Muchos seguidores de Alfredo Castro, aspirante a la presidencia del módulo 74-1, de Angostura, entre ellos Mario Urías Cuadras y Ulises Gaxiola, se molestaron por el actuar de la comisión que recibió la documentación para el registro de la planilla, pues de última hora les solicitaron algunos documentos que no venían estipulado presentar en la convocatoria. De inmediato comentaron que les están poniendo algunas piedritas en el camino, pero no les dejarán tan fácil el pastel, esto en señal de que dicha comisión pudiera tener favoritismo al lado del contrincante, Andrés Urías.