Con los baches abiertos. Mocorito, el Pueblo Mágico que recibe con los baches abiertos, y es que pese a que tenían los días de Carnaval, al director de Obras y Servicios Públicos, Fernando Nájar, se le olvidó por lo menos echarle tierrita para que los visitantes no sintieran la llegada. El periodo de fiesta ya concluyó y aún no se inician acciones de bacheo en el bulevar Ricardo Riveros, el cual es el primer acceso con el municipio de Mocorito.

Destapándose. Al interior del Partido Sinaloense se han realizado una serie de trabajos con los 18 Comités Directivos Municipales, en donde se han reunido a mesas de trabajo tanto presidentes de los comités, regidores y todos los liderazgos, con el fin de fortalecer la estructura y definir acciones que les permitan llegar a más presidencias municipales. En Salvador Alvarado la líder del PAS, Iliana Moraga, se adelanta en el destape de algunas aspiraciones a la candidatura de la presidencia municipal, entre los que menciona se encuentra su nombre, quien quedó con la espinita luego que hace dos procesos quedó muy cerca del presidente Carlo Mario Ortiz en su primer periodo al frente, además menciona al regidor Romeo Gelinec Galindo, quien luego de abandonar las siglas del albiazul se ha adherido a los trabajos del PAS, y del maestro Mario Soto, quien siempre ha dicho que quiere, que está dispuesto y listo para medirse en cualquier contienda electoral.

Que sea parejo. La Japasa se puso firme con los usuarios que adeudan más de dos recibos de agua. Así lo dio a entender el gerente Manuel Beltrán hace unos días, al informar que se incrementaron las limitaciones del servicio a quienes no están cumpliendo. Pero la ciudadanía también tiene algo qué decirle a la Junta, al señalar que deben ser parejos al aplicar los cortes a los comerciantes y empresarios que no cumplen, que las medidas sean parejas a todos los incumplidos y que no haya omisiones ni favoritismos, porque esta buena medida tendrá sus resultados a corto plazo, pero que se aplique a todos.

La exigencia. Ayer se llevó a cabo la toma de la caseta de Alhuey, donde se congregaron productores para externar sus molestias y necesidades con pancartas y lonas, en donde manifestaban su malestar en contra de la falta de palabra del secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, y hasta piden su destitución, por no cumplir con los compromisos hechos, el retraso de pagos y la falta de incumplimientos con apoyos para los agricultores.