¿Y los liderazgos fuertes? Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy 8 de marzo, es importante no dejar pasar el tema de los espacios de poder en que se encuentran las féminas y su desempeño en éstos, por mencionar algunos ejemplos, las dirigentes de partidos en Salvador Alvarado, de los Comités del PAS, PAN y Morena. Empezando por la líder panista Bertha Calderón, en los pocos meses al frente no se ha hecho notar en cuanto a actividades y presencia pública se refiere para demostrar que sacará de la tumba al PAN. Iliana Moraga, del Partido Sinaloense, está un poco más activa, pero tampoco se destaca como un liderazgo fuerte, ya que los resultados de su trabajo no han tenido el impacto que se busca en la incorporación de nuevos afiliados. Por último, es de reconocer el esfuerzo y compromiso mostrado por quien ha fungido como coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Paulina Sáenz, pero su liderazgo no ha trascendido. El uso del poder de las mujeres en la lucha por la equidad debe ser demostrado con resultados, con acciones concretas. El llegar a puestos y cargos es importante, pero deberán hacer la diferencia con hechos.

Incertidumbre. Donde impera el desespero al no saber cuándo podrán estabilizarse financieramente es en el Cuerpo de Bomberos de Angostura, pues a decir del comandante de la corporación, José Humberto Romo Valenzuela, el Gobierno del Estado les adeuda tres meses de apoyo, lo que suma un total de 165 mil pesos, y aunque esto no ha sido motivo para que sus labores se detengan, ha sido difícil mantener el ritmo de trabajo, pues prácticamente están subsistiendo con préstamos de lo que se reunió en la colecta para sacar adelante el día a día de la institución. El detalle es que si el recurso no llega pronto, lo recaudado en la colecta se puede acabar y, cabe señalar, que esto se destinaría a acondicionar como pipa un dompe que les fue donado y que será de gran ayuda cuando comience la temporada de quema de soca, misma que ya está próxima.

Desilusión. En la reunión que se llevó a cabo ayer por la mañana en la comunidad Agustina Ramírez, Angostura centenares de agricultores presentes esperaban escuchar nuevas noticias, pero lamentablemente no fue así, pues el diputado local y líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, fue muy claro al decirles que no había nada nuevo, que el Gobierno Federal los tenía en cero y que no se miraba por dónde fuera a cambiar para asignarles presupuesto de apoyo al campo. Los productores están desesperados al no haber esquemas de comercialización, y es por ello que pretenden tomar aeropuertos, puertos marítimos y hasta la estación del ferrocarril para que les hagan caso, pero lo lamentable del caso es que no todos los agricultores jalan parejo y le entran a las manifestaciones.

El dadivoso. Muy a su manera y fiel a su costumbre, a través de redes sociales el diputado local por el Distrito 09, José Manuel "Chenel" Valenzuela López, estuvo invitando a la población de Angostura, La Reforma, Guamúchil y localidades y colonias aledañas a que pasaran a los puntos que les indicaba, donde se podía ver al polémico funcionario posando junto a decenas de costales con cebolla, los cuales -dijo- eran para regalarle a la gente, y que en un abrir y cerrar de ojos se le acabaron.