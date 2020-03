El colmo. No cabe duda que a Guillermo Galindo Castro le importa más quedar bien con los que viven fuera del municipio que con los propios habitantes que le dieron el voto y la confianza para que llegara a hacer historia en el municipio de Mocorito. El presidente municipal está pensando en pagar por una aseguranza para el acervo del museo Tigres del Norte, cuando en el Pueblo Mágico existen otras cosas que también requieren de un pago de seguro y hasta la fecha no se ha concretado, y un ejemplo clarito es el transporte escolar que ya está para cumplir un año a la espera de este seguro para que puedan moverse las unidades con seguridad con los alumnos de las escuelas de las comunidades, y no se ha logrado concluir porque supuestamente están cotizando en donde sale más barato. Lo que no se ha puesto a pensar es que cualquier seguro sale más barato porque con esto se evita algún problema más grande a futuro, mientras que la aseguranza salen bastantes pesitos de las arcas municipales. Por lo que para “Memitos” le preocupan más que el acervo cultural no se estropee a que los alumnos sean trasladados con mayor seguridad de sus casas a la escuela.

Segundos. En el paraíso de la conformidad se la ha pasado la regidora Diana Chimal en las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ya que de sus muy pobres participaciones que ha tenido desde que asumió la regiduría, la última fue de cerca de nueve segundos. Increíble, pero cierto. Y aunque no es la única regidora con este mal desempeño, es importante no dejar pasar esto, no digamos breve, sino demasiada breve intervención. Es impresionante la falta de interés de parte de la regidora, de ser una representante activa de la ciudadanía en las sesiones y cabildear algunas de las muchísimas necesidades que hay por atender en la comunidad alvaradense. Pero a pesar de los señalamientos parece que a la regidora todo se le resbala porque sigue manteniendo el muy bajo desempeño y no da muestras de querer trabajar.

Con bombo y platillo. En Angostura andan que se ríen solos y cómo no si los esfuerzos por lograr mantener y obtener el distintivo de certificación de Playa Limpia Recreativa fue concretada desde principios del año, pero la buena noticia es que ya les llegó el documento, pero a nadie le quieren decir porque la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y el director de Ecología, Abelino Angulo, tienen la idea de organizar un evento rimbombante, por lo que ya le hicieron llegar la invitación al gobernador Quirino Ordaz Coppel, así como a las autoridades de la Semarnat. Por lo que se espera que una vez concretadas las agendas se lleve a cabo la entrega del documento formal.

Con mucha tarea. Para nadie hay duda de que el cabildo municipal de Salvador Alvarado, que encabeza el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, es uno de los más improductivos, por lo que con la llegada del suplente del regidor con licencia, Everardo Meléndrez, quien se fue a cumplir funciones en el sindicato, con el ahora regidor Jaime Cruz Solís se tenía la esperanza de que llegara con las ganas y pilas bien cargadas para sacar todo el trabajo pendiente, sin embargo, su inexperiencia lo deja en desventaja para llegar a reactivar las sesiones de cabildo, por lo que el regidor tendrá mucha tarea en estos tres meses que se le salió decir estará en funciones, mientras regresa el profesor Everardo o no de su intención de buscar la dirigencia del SNTE 27.