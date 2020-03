Siguen en pie. A pesar de las recomendaciones de suspender eventos masivos y actividades en las que haya aglomeración de personas para prevenir el coronavirus, en el municipio de Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez sigue adelante con la organización del equinoccio de primavera, evento que se realizó por primera vez el año pasado y que esta ocasión no piensan dejar pasar la oportunidad de ofrecer un atractivo más a la gente para hacer de Angostura un mejor destino turístico. Cabe recordar que este evento tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo en la Isla Altamura, fecha en la que al menos en el sector educativo se suspendieron las clases a nivel nacional debido al coronavirus.

Módulo sano. Ante el registro de dos aspirantes a dirigir el Módulo de Riego 74-2, el día de ayer el actual presidente, Samuel López Angulo, llamó a la civilidad en la contienda por la presidencia porque a final de cuentas no deben olvidar que son productores y van por el mismo camino todos, fue lo que dijo haciendo el llamado a la buena conducta y les hizo ver que hay problemas más importantes por los cuales abogar. Pero al parecer dentro de los problemas no se encuentran las finanzas del organismo, ya que el presidente afirmó a los productores que asistieron al registro de la candidatura por la presidencia de Dagoberto Llanes, que este es un módulo sano, pero eso ya se verá con precisión en su momento cuando se entreguen las cuentas claras del informe financiero del organismo.

Desespero. Rosaura Eslibeth Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena del Ayuntamiento de Angostura, anda que no la calienta ni el sol, y no es para menos dado a que desde hace tiempo no han podido llevar a cabo alguna festividad indígena por falta de recursos y apoyos, pues asegura que lo han solicitado ante diferentes instancias pero solo les dan lo mínimo, es decir, piden mil para que les den 300 y con dicha cantidad no les alcanza para nada, es por ello que se están preparando para hacer rifas y otras actividades que les dejen ganancias para salir adelante con los compromisos que tienen, más ahora que los indígenas planean organizar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas donde para ello ocuparán sumas más generosas.

Actividad en declive. Muy abandonados dicen estar los ganaderos del municipio de Angostura, pues según el líder ganadero, Mario Noel Camacho, los créditos para ellos son prácticamente nulos y los apoyos del Gobierno federal no llegan, por lo que si a esto se le suma la pérdida del estatus zoosanitario, la decadencia que ha tenido este sector primario es enorme y solamente ven como una salida la creación de una Sociedad de Producción Rural (SPR) para ser objetos de crédito y cada quien pueda financiar sus proyectos. Por otra parte, hace tiempo se había dicho en otros municipios que la ganadería es una actividad que no interesa mucho a las nuevas generaciones, lo cual también es preocupante ya que son parte importante del sector primario.