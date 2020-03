Falta legislar. En el tema de la violencia de género, el presidente de la Fecanaco en Sinaloa, Carlos Pardini, señala que el problema radica en la impunidad que existe en la mayoría de estos casos, pues a nivel nacional solo en el 1 por ciento de los casos se hace justicia. El líder asegura que mientras no se legisle en este tema, los problemas que afectan a las mujeres en materia de violencia de género van a continuar, al igual que las expresiones como el paro realizado el pasado 9 de marzo, el cual no fue aceptado por muchas empresas.

Con poco apoyo. Tras la penosa situación de los productores agrícolas del municipio de Mocorito, Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino No. 13, expresó que el gobierno que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro no los ha apoyado de ninguna manera, así como tampoco el gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que quien sí les ha ayudado ha sido el gobierno estatal a través de la Secretaría de Agricultura. Acedo Sánchez comentó que las políticas públicas deberían ser apegadas a la realidad de las familias del campo y que los gobiernos deberían ser más considerados en este aspecto.

Queda esperar. La realidad es que no hay solución para el problema de contaminación que se genera en las aguas de la presa Eustaquio Buelna de Salvador Alvarado, ya que el basurón sigue operando y así seguirá hasta que el proyecto del relleno sanitario sea una realidad, pero eso sigue en planes y gestiones. Si bien el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez ha estado pendiente de ese tema, es importante que se propongan medidas preventivas para que los desechos del basurón no sigan afectando ni el medio ambiente ni la actividad pesquera, por lo que será importante que las autoridades competentes no solo se queden en el discurso de que "queda esperar al relleno", sino que se actúe ante la contaminación que se sigue generando.

No quieren producto importado. Quienes se niegan rotundamente a la importación de camarón de granja de Ecuador son los productores acuícolas del municipio de Angostura, lo cual también se ha visto en otros municipios de Sinaloa. Y es que según el director de Acuicultura y Pesca del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Obeso López, si el gobierno federal llevara a cabo un convenio con Ecuador para importar camarón, la actividad a nivel local se vería sumamente afectada, pues los apoyos son muy diferentes. Mientras en México son muy pocos, en Ecuador son muchos apoyos y producen grandes cantidades con poco recurso. Esta situación mantiene a los productores acuícolas del municipio costero en medio de la incertidumbre, pues podría afectar la rentabilidad de la actividad.