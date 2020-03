Lamentable. La noticia de que el cronista de Angostura, Joaquín Inzunza Chávez, tiene a la venta el Museo Cultural Flavio Montoya Contreras, seguro le cae como bomba a las autoridades municipales y a la propia alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, porque ahí está gran parte de la historia del municipio a la que desafortunadamente no le han dado el valor que merece; además hay piezas arqueológicas que en cualquier otro lugar serían muy apreciadas. La alcaldesa Montoya Martínez ha hablado mucho de proyección turística, de detonantes, obras, entre otras cosas; pero en realidad, por lo menos en la cabecera no se ha visto algo importante, es por ello que Joaquín está desanimado y pone a la venta el museo, por la falta de apoyo e interés de las autoridades, además que atraviesa por problemas financieros.

Cuando no es Juana, es Chana. Lamentablemente a Bomberos Mocorito se le han incrementado los gastos debido a que tanto ciudadanos como empresas subcontratadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), realizan la quema de maleza que está a las orillas de la carretera. Valentín Alapizco Arce, comandante de Bomberos Mocorito, invitó a esta dependencia a que implementen otra estrategia de limpieza que no afecte o provoque algún incendio forestal o, que por lo menos, los incendios sean controlados y no los dejen solos. Esta situación está poniendo en aprietos a los “tragahumo”, debido a que en ocasiones no logran llegar a los accidentes por estar sofocando el fuego que es provocado.

El apoyo. Una de las figuras políticas que ya empiezan a mostrar su respaldo al presidente de la República con la compra de cachitos para la rifa del avión, es la senadora Imelda Castro Castro, quien se mostró muy solidaria con la iniciativa e invitó a seguir su ejemplo. La senadora anunció en sus redes sociales que se comprometía a destinar el 50 por ciento del dinero para una causa social a favor de los sinaloenses y a compartir el premio con la vendedora del establecimiento. Pero como dicen, en política nada está exento de intereses y la senadora al parecer no quiere quedar mal con su presidente, y que quede claro que ella sí se suma a una acción que ha generado tanta polémica en el país, pero al parecer lo que importa es dejarse ver.

El doble filo. Nadie niega ni lo negará Fredy Montoya, que su intención es ser presidente municipal de Salvador Alvarado, incluso mucho ha trabajado para lograr que su partido, el PRI, lo tome en cuenta para esa decisión. Por ello, cuando fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el rumor cobró fuerza como la sonrisa de él, que fue más amplia debido a que ya se le consideraba que estaba siendo palomeado a ser el candidato y que esa posición le ayudaría a que figurara más, situación que hasta el momento no se ve tanto como se creyó en ese momento. Por esos rumores Fredy dejó la coordinación de la zona 03 de Cobaes para sumarse al trabajo del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, hoy su corazón sigue vivo y latiendo aún con mayor fuerza para ser considerado en esa posición, pero como en política no se dice la última palabra hasta que se cierra el periodo, seguirá a la espera.