La contraparte. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, le lee la cartilla al cronista del municipio, Joaquín Inzunza Chávez, quien dio a conocer que ponía a la venta su museo porque estaba desilusionado y no había apoyo por parte de las autoridades. Ante esto la mandataria reconoce que ella también esta desilusionada porque sus gestiones para sacar adelante el museo no tuvieron eco en el Gobierno federal, pero no acepta que Joaquín diga que no ha recibido apoyo, cuando él está en nómina del Ayuntamiento y quincena por quincena recibe su pago, siendo que en ninguna otra administración lo había estado, además se le ha dado hasta donde se ha podido el material que ha necesitado, que no venga a decir que no se le ha apoyado cuando la realidad es otra, dijo muy molesta la presidenta municipal, al enterarse que de buenas a primeras y porque en lo personal ocupa dinero el cronista y pone a la venta un museo comunitario.

Del tingo al tango. El personal administrativo e instructores del plantel Icatsin en Guamúchil siguen esperando el pago completo del aguinaldo. Les dicen que sí hay recurso, pero no cuándo. Y así los han traído desde finales del año pasado “del tingo al tango”. Tal parece ser que quien los representaría en pro de la mejora de las condiciones laborales, el director Francisco Frías Castro, no resultó ser quien esperaban. Porque a decir de la delegada regional, Gisela Ayala, no les han querido dar una fecha tentativa porque si no les cumplen, quieren evitar que les armen zafarranchos con los trabajadores, por lo que evita que se hagan protestas y cierre del plantel. Pero además de que les dieron el pago “mocho”, ahora hasta quieren cobrar los cursos que se imparten en los centros de rehabilitación, cuando son convenios y muchos centros no están en condiciones de pagar. El escenario se torna complicado y mientras no exista voluntad al diálogo con los trabajadores y acuerdos, los afectados serán también los estudiantes.

En crisis. En donde de plano la situación se torna cada vez más complicada en el campo y es que primero no logran obtener el pago a la comercialización, luego el clima les jugó una mala pasada dejando sin mucha producción y ahora los que saltan con el lamento de las afectaciones son los productores de cártamo. Alfonso “el Güerito” Acedo, presidente del Comité Municipal Campesino de Mocorito, además de que se lamenta del poco respaldo que ha recibido del Gobierno municipal que encabeza Guillermo “Memito” Galindo dice que si les hiciera falta el cártamo presenta una enfermedad en la raíz por la humedad, por lo que prevén haya un porcentaje más bajo dejando pérdidas difícil de recuperar.

Sin dormirse en sus laureles. José José Norzagaray Parra, director de Turismo de Mocorito, anda que no lo calienta ni el sol por el desespero, debido a que la crisis de salud ha llevado al Pueblo Mágico a cancelar eventos públicos, lo que dejará por los suelos el ingreso que se estaba considerando para este mes, sin embargo, ya anda pensando en qué estrategias nuevas establecer para cuando se rebase esta crisis de salud por el tema del Coronavirus, por lo que prevé que se lleve a cabo una nueva feria, pero no del Chilorio, sino de los dulces más típicos del municipio, con lo que pretende reactivar las visitas a Mocorito y con ello empezar a generar acciones que levanten el turismo en el municipio.