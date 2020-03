Estalla la bomba. Los elementos de Bomberos Angostura no aguantaron más y arremeten fuerte en contra del presidente del patronato, Aurelio Lugo Camacho, y no es para menos, pues argumentan que contadas veces se ha parado para el cuartel para saber qué necesidades tienen, mucho menos ha gestionado algo para mejorar en diferentes aspectos, ya que todo con lo que cuentan lo han conseguido ellos mismo de diferentes maneras. Los tragahumo angosturenses se sienten abandonados por Lugo Camacho, que solo en eventos especiales asiste a pararse el cuello y a salir en la fotografía de los medios, de ahí en fuera casi nadie del personal de Bomberos, sobre todo el voluntariado, lo conoce. Si Aurelio Lugo Camacho no va a poder con el paquete o ya no le interesa la presidencia del patronato que lo haga saber para ir buscando a otro que sí esté dispuesto a dar la cara por Bomberos Angostura y no sea de membrete, como pareciera estar Lugo Camacho.

Sin control. En pleno proceso de campaña y ante la mirada indiferente de la presidenta municipal de Badiraguato, Lorena Pérez, su titular de Turismo, Verónica Avilés Rochín, recorre todas las comunidades de la sierra badiraguatense cual candidata, saludando, entregando volantes y así como bolsas de verduras, que llevan desde repollos, zanahorias, cebollas, entre otros. La situación no es que se diga que no se ve, porque es la misma directora de Turismo quien promueve su imagen en sus redes sociales, además que no niega su coqueteo con el partido Morena, lo que la hace alejarse de los colores del tricolor, pero no por eso se divorcia en su totalidad. Lo que indica que la presidenta municipal la deja ser y recorrer cual aspirante a ocupar su silla.

Esperando la buena nueva. Al Gobierno municipal, encabezado por Guillermo Galindo Castro, ha prometido en repetidas ocasiones cambiar la imagen del panteón municipal Reforma por el bien de la ciudadanía mocoritense. Aun cuando este lugar ocupa una ampliación, la barda perimetral debe ser reconstruida en su totalidad debido a los años de antigüedad, pero el detalle es que mucho se ha dicho y anunciado por las autoridades, pero no hay para cuando inicie la ampliación. Al parecer, Galindo Castro está esperando que ya no haya más lugar disponible en el Panteón Municipal Reforma. Primeramente se dijo que era porque no había recurso y que entrando este año, en los primeros meses, esta obra daría inicio, pero ya han pasado dos meses y medio, no se ven intenciones de avanzar.

En la congeladora. La petición de donación de terreno que hiciera la secretaria general del Stasasa, Yuriria Zepeda, al Ayuntamiento de Salvador Alvarado el año pasado, sigue turnada a la comisión de Cabildo correspondiente y ahí está después de meses “en la congeladora”. A pesar de que los regidores exhortan a las autoridades a demostrar resultados y eficiencia en sus funciones, quien preside la comisión de Obras Públicas, el regidor Romeo Galindo, se ha quedado atorado en este tema, porque a decir de la líder sindical, ya no se ha tenido respuesta de la petición. Quizás el regidor está muy ocupado en tantos asuntos que atender, porque se le debe reconocer que es de los pocos regidores que se les ve activos y participativos en Cabildo. Quizás también la petición no ha procedido por motivos de causa mayor, ya que el regidor para todo tiene una respuesta y seguramente por algo no le dado no ha entregado información sobre los avances de dicha petición.