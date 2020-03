Se reactivan. Los perredistas de Salvador Alvarado se están levantando de la lona, con la reapertura de las oficinas ubicadas en Guamúchil, las cuales estuvieron cerradas desde mediados del año 2019. Pero ese abandono ya era notorio en el 2018 porque la atención al público no era constante debido al periodo electoral local. Pero ya se reactivaron y están abiertas con el ánimo de prepararse para la contienda electoral. Es evidente que no la tienen fácil, porque para empezar no cuentan con prerrogativas y la militancia activa es baja, a pesar de lo que se intente aparentar, por lo que el comité directivo municipal se encuentra en campaña de reafiliación y refrendo, con la esperanza de que se incremente el padrón y puedan fortalecer sus bases, que a decir de su coordinador, Otoniel González, ya se reactivaron. Pero todo dependerá de su persistencia y capacidad de organización para no volver a la lona en la que han estado mucho tiempo en el municipio.

Al ruedo. Durante la toma de posesión como director de Centro de Salud en Guamúchil, Idelfonso “Poncho” Urías Cervantes, nomás no logró resaltar como esperaba, ya que no fue posible realizar un evento de gran magnitud por medidas de seguridad, lo que habla bien de sector salud por acatar sus mismas indicaciones. Lo importante es que Poncho Urías ya está en su nuevo cargo y listo para hacer un buen papel, según sus efusivas palabras. Cabe mencionar que el Secretario de Salud, Efrén Encinas, envió un documento que lo avala como el nuevo titular de SSA, pero fue todo lo que el actual director pudo lograr debido a las circunstancias en las que se encuentra el sector salud, sin embargo, no ha de negar que llega a una institución en la cual sus acciones de Gobierno deberán de ser de mucha sapienza para que contribuya a la mejor decisión ante la pandemia del coronavirus.

Sin motivos. Aun cuando todas las organizaciones de salud mundial, estatal y municipal llaman a la prevención y a respetar los protocolos de salud ante la presencia del virus COVID-19, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, sale a decir que no encuentra motivos para optar en cerrar los comercios en la región, pero que se está trabajando en tomar las medidas de prevención para evitar un contagio.

En acción. En donde si se pusieron manos a la obra es en la dirección de Vialidad y Transporte en Salvador Alvarado que encabeza Leobardo López Montoya y desde ayer salieron todas las unidades del transporte urbano, con un ejercicio de suma a la prevención, debido a que se aplicó la limpieza extrema en cada unidad, acción que sin duda fue llevado por todos los concesionarios. Esta decisión que se tomó con antelación ayer generó la primera supervisión en la que tanto choferes como las mismas unidades pasaron la prueba, por lo que se espera que no se baje la guarda y se mantenga en servicio con la calidad e higiene que corresponde para no afectar a los usuarios.