Alerta. La manifestación que realizó esta semana el personal de base y voluntarios de Bomberos Angostura seguro prendió los focos rojos con el comandante José Humberto Romo Valenzuela, pues podría tratarse de un grupo que posiblemente esté en contra de sus ideales y en un momento dado arrebatarle el puesto, pues él ni enterado estaba de lo que iban a hacer sus muchachos, cosa que llegó a afectar el buen funcionamiento que ha venido realizando el Patronato Administrativo, mismo que encabeza Aurelio Lugo Camacho, pues era el menos culpable y al final de cuentas fue el más señalado, todo por no mantenerlos informados en tiempo y forma de cómo están las cosas en la institución de auxilio. Aurelio Lugo Camacho les dio un jalón de orejas, llegó con ellos a un acuerdo y finalmente los elementos de base y algunos voluntarios salieron a decir que todo fue un malentendido, que la manifestación había sido al calor de la desesperación y ya todo estaba solucionado. La pregunta queda en el aire, ¿hay o no hay división en Bomberos Angostura?

El trabajo no parará. Quien dejó claro que el trabajo en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado continúa, fue el secretario César Fredy Montoya Sánchez, al señalar que continuarán con las sesiones de Cabildo y el trabajo en el resto de las áreas administrativas, por lo que las autoridades buscan dar muestra de que a pesar de las medidas preventivas que se están implementando desde las esferas gubernamentales hacia la sociedad, esto no exenta a los funcionarios. Y buscan que la ciudadanía esté enterada que sí habrá servicio en las oficinas del Ayuntamiento. Con esto el secretario se pone como ejemplo de que el trabajo no parará. Muestra de ello es que Montoya Sánchez presidió el acto cívico del natalicio de Benito Juárez la mañana de ayer en representación del alcalde, donde respondió que van a estar al servicio de la gente que así lo requiera. El ejemplo que pone el secretario deberá ser retomado por el resto de los funcionarios y que no se tome como pretexto la contingencia para faltar a las labores, siempre y cuando así lo indiquen las autoridades de salud.

No hay permisos. Ante la contingencia que se vive en el país debido al virus Covid-19, en la ciudad de Guamúchil ya se tomaron algunas medidas al respecto, una de ellas es la cancelación de permisos para fiestas como bodas, XV años y bautizos; asimismo, en las iglesias, según se ha dicho, los servicios de misas se están dando únicamente hasta las 18:00 horas, pues de ahí en adelante permanecen cerradas.

El llamado. Finalmente la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, emitió a través de sus redes sociales el llamado a la población para que se queden en sus casas y acaten las recomendaciones de las autoridades para evitar un posible contagio por coronavirus, así como también anunció la suspensión en el municipio que encabeza, de todo tipo de eventos públicos masivos para que no se den las aglomeraciones de gente, pero por otra parte, todavía el viernes se llevó a cabo en el municipio una gira del secretario de Educación Pública del estado, Juan Alfonso Mejía, mientras que ayer también tuvo eventos públicos, uno de ellos en el Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en la comunidad de Batamotos.

Hacen su lucha. La situación en la bahía Santa María, en Angostura, es crítica para los pescadores, pues según comenta el síndico de Costa Azul, Remberto Montoya Castro, muchos de ellos están abandonando la localidad para irse en busca de mejores condiciones de trabajo y así ofrecer algo a sus familias, mientras que otros se aventuran a probar suerte con la captura de jaiba, mantarraya y almeja, pero sin tener un panorama que les dé certidumbre.