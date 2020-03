El lugar común. El tema que en cada temporada se le da una tocadita y acariciada por las autoridades, es la aplicación de la sanción para quienes se detecten quemando soca o bien contratando a pepenadores para que se aplique la quema sin control. Otra vez el regidor en Angostura, Miguel Sotelo, se dijo mantenerse a la espera de la reunión con el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla, para que les dé las indicaciones de cómo actuar y establecer las medidas necesarias para la aplicación de la sanción a quien se sorprenda con este tipo de actos. El detalle es que los temas solo llegan hasta las amenazas porque se viene la temporada de las trillas y con ello la quema, y pareciera que las autoridades hacen lo de los avestruces, de enterrar la cabeza porque no hay sanción mucho menos un escarmiento que ayude a que sea menos la fuerte contaminación que deja el quemar la soca.

La misma historia. Buscando recursos hasta por debajo de las piedras se encuentra personal de Bomberos Mocorito, debido a la falta de pago de parte del gobierno federal. Valentín Alapizco Arce, el comandante de esta institución, reconoce que el destino es incierto porque no saben cuánto será el monto que les van a pagar de parte del gobierno del estado. En repetidas ocasiones, Valentín Alapizco se ha sincerado y declarado públicamente que si esto sigue así desaparecerá la estación de la cabecera para poder sostener a la que se ubica en la sindicatura de Pericos. Aquí el problema más grave es que el municipio de Salvador Alvarado será quien asista al Pueblo Mágico, dando un paso atrás como se encontraba hace años.

Redoblando esfuerzos. En el municipio de Angostura el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes, ha redoblado los esfuerzos en el tema de seguridad para la prevención de la gente de la localidad La Esperanza, debido a un ligero incremento al tema de robo de casas-habitación, tanto que ha llevado a los pobladores a tener que vivir a puertas cerradas porque los ladrones han hecho su agosto. De ahí que la solicitud es el reforzamiento de los rondines en el pueblo.

La renuncia. José del Refugio Ramírez Andrade presentó su formal renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional. En el documento dirigido a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI se muestra que el secretario general de Acuerdos de dicha comisión da cuenta de la renuncia el día 16 de marzo de 2020, el cual fue recibido el día 13 de marzo. Con esta renuncia surgen varias interpretaciones: en primera llama la atención la frase de unidad que enfatizó el actual presidente del Comité Directivo Municipal de Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, al asumir su cargo. Esto es una muestra de que no cuenta con todo el respaldo de la militancia. Pero también es una seña de la desbandada que podría estar latente al no encontrar en el partido un espacio de participación política. O quizás es porque su afiliación al tricolor le resultaba a “Cuco Ramírez” inconveniente a sus intereses personales. Pueder ser que se acierte más la última o a ninguna pero el hecho es que todo por servir se acaba y cuando la fórmula no funciona simplemente se cambia.