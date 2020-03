Con la soga al cuello. Si hablamos de afectación a la economía local por la alerta sanitaria, sin duda es el sector restaurantero al que le ha pegado muy fuerte el llamado de las autoridades a quedarse en casa. No es fácil plantear la situación sin que se generen opiniones encontradas al respecto, porque ante todo, lo que se busca es la salud y bienestar de la población; pero las ventas en los restaurantes han caído tanto estos últimos 15 días, que en algunos de los más establecimientos más concurridos se atiende máximo a cuatro clientes por día. Es decir, están con la soga al cuello y entre la espada y la pared. El sentir de los empresarios consultados es que están resistiendo lo más que se puede, pero también se dicen desamparados por las autoridades municipales, porque hasta la fecha no encuentran una propuesta alentadora de parte del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez en este periodo de emergencia que apenas empieza, por lo que la incertidumbre va en aumento y aún falta el periodo de recuperación.

Economía afectada. Esta época del año, según comentó el tesorero del Ayuntamiento de Mocorito, Jaime Angulo López, es cuando se registran pocos pagos de impuestos de los ciudadanos, pero el golpe ha sido aún más duro debido a la contingencia que ha ocasionado el COVID-19, pues es por esto que los pagos han disminuido alrededor de un 40 por ciento, aun así, titulares y empleados de este departamento municipal se encuentran haciendo lo posible para sobrellevar esta situación y buscar que las cosas puedan mejorar para cuando pase la contingencia.

De amigos a rivales. Por los pasillos del Módulo de Riego 74-1 de Angostura se corre fuerte el rumor que años atrás el sector ejidal se fortaleció y por planilla de unidad llevó a Andrés Urías Urías al cargo de tesorero del organismo pese a que Alfredo Castro Escalante también tenía aspiraciones, pero le dio la oportunidad a su compañero, claro, haciéndole ver que en su momento él iba a jugar por la presidencia del Módulo, tal y como lo está haciendo ahora, y posiblemente Andrés iba a ser su contrincante. Así como Alfredo se lo dijo a Andrés están sucediendo las cosas, con la diferencia de que hoy, Urías Urías está de lado de los fuertes, de los que tienen el capital para movilizar grandes masas, en tanto que Castro Escalante le apuesta a la confianza de la gente humilde.

Patrimonio en peligro. Se están acabando una zona arqueológica en Mocorito, para ser precisos en las inmediaciones de la comunidad de La Cofradía. Se trata de la zona donde se localiza la piedra labrada, y el Gobierno municipal no ha hecho nada para parar esta situación, por el contrario, se hacen de la vista gorda y como si no fuera un tema de importancia, aún no han puesto a nadie a cargo del área de Ecología, la cual está encargada de este tipo de asuntos que amenazan, además del medio ambiente, la riqueza cultural con la que cuenta el Pueblo Mágico. El presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, declaró que pasando la semana del carnaval este asunto se resolvería, pero hasta la fecha nadie está al frente ni pendiente para resolver y poner orden en cuanto a los daños que se han registrado en la piedra labrada.