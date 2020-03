Cuentas claras. En el municipio de Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ya les anunció que citará a comparecer a Omar Duarte Rodríguez, director de Bienestar Social en el Ayuntamiento, para que ante el pleno de Cabildo el funcionario de un informe detallado de todas las obras educativas que se hicieron en el 2019 con el recurso proveniente del ramo 33 así como también del Fise. Además, se le pedirá a Omar Duarte que dé a conocer una proyección de lo que se tiene planeado realizar en este 2020. Sin duda alguna, el director de Bienestar Social está sentado en un barril de pólvora, pues la mayoría de los proyectos que se aplican en Angostura están en sus manos y por ende también las grandes cantidades de dinero que se invierten, pues es el encargado de la manera del cómo se va a distribuir en coordinación con la tesorera Alma Judith Solís Chávez.

La respuesta. Al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, (Jampam), Manuel Beltrán Urías, cuando no le llueve le llovizna y es que cuando no tiene problemas con los usuarios para que paguen, tiene problemas por brotes de aguas negras y en esta ocasión ha dicho que todo esto se puede evitar si las personas fueran más limpias y no tirarán basura en el drenaje. Lo cierto es que esta situación está generando un problema de salud y las condiciones se tornan más complejas debido a la psicosis que se está viviendo con el COVID-19 y los peligros que este trae consigo. El gerente se comprometió a solucionar el problema de inmediato para evitar agrandar este problema, ahora solo falta esperar a que el funcionario cumpla su palabra.

Calmado y sin ruido Guardó silencio de una y sin decir ni un comentario más el cronista de Angostura, Joaquín Inzunza Chávez, con respecto a su deseo de vender el museo comunitario que tiene en su hogar y que ha sido parte de la historia del municipio de hace varios años. Todo parecía que su intención fue pedir más dinero para mantenerlo, sin embargo, cuando la presidenta Municipal, Aglaeé Montoya Martínez, dijo que se encontraba en nómina y que se le brindaba apoyo financiero guardó silencio. Lo que sí es que hace días se planea una reunión con la alcaldesa porque dijo que mantendría un encuentro para hablar con él y establecer acuerdos para saber qué acciones tomar con respecto a este museo.

¿Será por eso? Quienes no han desaprovechado el tema de la contingencia sanitaria para incluirlo en sus logos de campaña, son algunos de los candidatos a aspirar por la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 27 en Sinaloa. Porque al llamado al “quédate en casa” le sumaron la frase “piensa naranja”. Como parte de la difusión de la planilla naranja que se realiza en el gremio magisterial. Uno de los promotores que se le ha visto muy activo al logo “Orange Power”, es el regidor con licencia Everardo Meléndrez, quien en su momento afirmó que el permiso solicitado no era por motivos políticos sino personales. Pero al parecer su ausencia como regidor podría ser más por cumplir con sus compromisos sindicales.¿ Será por eso?