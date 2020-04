Dónde quedó el ejemplo. Aun cuando el llamado de la autoridad municipal es recurrente a sumarse a la prevención a mantenerse en casa, al presidente del Comité Municipal del PRI y actual coordinador de los regidores priistas, Marco Antonio López González, parece que este tema de evitar el contagio del coronavirus es un tema que poco le preocupa, quien el pasado fin de semana no solo no acató el llamado como autoridad y representante del pueblo ante cabildo de permanecer en casa, sino que hasta reunión privada mantuvo con amigos. Si esto hace quien se supone debe poner el ejemplo, qué se puede esperar de los ciudadanos comunes, quienes con estas acciones poco toman en cuenta la petición de permanecer en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.

La prioridad. En medio de la contingencia que se está viviendo en el municipio de salvador Alvarado, alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez estipula que el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento para los eventos del Día del Niño, el festejo del Día del Maestro, entre otros serán cancelados, así como las actividades que se tenían programadas dentro del Ayuntamiento, se está viendo en otras áreas de la presidencia de las cuales puedan prescindir un poco sus gastos, recurso que se decretó en conjunto con los regidores que se darán para darle prioridad a las situaciones más necesarias y hacerle frente a la situación en la que se verá afectada la población.

El llamado. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, atendió el llamado a quedarse en casa, pero sin dejar de atender sus pendientes con el pueblo angosturense. Sin más ni menos dejó claro que ante la declaratoria de emergencia lo prioritario es la salud. Y a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales se dirigió al pueblo y también habló de manera particular sobre el impacto que están sufriendo los sectores por la falta de ingresos. Señaló que a pesar de la difícil situación que están pasando los sectores, como los músicos, esta situación no es solo competencia de su gobierno, sino que es una emergencia mundial. La alcaldesa trató de hacer eco en la conciencia de que la ciudadanía se cuide no solo porque la autoridad se lo indique, sino porque es parte del cuidado personal, familiar y hacia la sociedad. Sin embargo, la realidad es que no hay opciones para quienes viven al día y no es fácil tomar la decisión de no trabajar cuando no queda de otra.

Desespero. La presión ciudadana empieza a ahogar al director de Sistema DIF de Angostura, Ángel Andrey Angulo Zambada, pues con esta contingencia se incrementaron considerablemente las solicitudes de despensas alimenticias, y es que al Gobierno se le hace muy fácil pedirles que todos se queden en casa hasta que pase el peligro del coronavirus, pero no les da que comer. Lamentablemente las despensas que da el DIF no alcanzarán para todos los demandantes, es por ello que Ángel Andrey tendrá que hacer un buen análisis para apoyar a quien en verdad lo necesite, pues necesidad todos tienen, pero unos mucho más que otros y a esos se deben de atender primero.