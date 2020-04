Modificando el orden. Por sus pistolas y saltándose todas las reglas del Cabildo, el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, ha decidido ser el único de toda la región del Évora en resistirse en llevar a cabo las sesiones de Cabildo ordinarias, según él por la contingencia por el Covid-19. Por ley se deben hacer dos sesiones ordinarias y una extraordinaria de ser necesaria, pero Galindo Castro decidió hacer de manera viceversa, según el secretario del Ayuntamiento, Noé Contreras Avendaño, quien afirmó además que esta fue orden directa del presidente. Tristemente el alcalde ya tiene fama de no acudir a la oficina que le fue asignada cuando tomó el cargo, y ahora con esta situación termina por comprobar que le molesta estar en este lugar.

La petición. La Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, que preside Gerardo Cervantes Mendoza, tiene la responsabilidad de brindar una estrategia concreta ante el impacto de la contingencia en los sectores productivos. Y ahora con el cierre de hoteles en la ciudad hay mayor preocupación, no solo de los hoteleros, sino del sector de comercios y servicios en general sobre la inseguridad que se podría presentar en el municipio al quedarse solos los establecimientos, en particular los hoteles, al ser uno de los puntos vulnerables de atracos. La petición de los representantes de sectores es de qué manera se les va a garantizar la seguridad en sus negocios, ¿cuál va a ser la estrategia?

La guerra sucia. Ulises Gaxiola y Gumaro López le ponen el cascabel al gato a las campañas para la presidencia del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, al denunciar que se está favoreciendo a Andrés Urías, incluso hasta hablan de posible compra de votos. Cierta o no la denuncia hecha por estos productores, pese a que los estatutos no lo señalan, lo más sano es que Andrés renuncie al cargo de tesorero que todavía ostenta, y así evitará todo tipo de malas interpretaciones, de paso le evitará muchos problemas a Wilfrido Bejarano, quien hasta hoy ha realizado una buena administración, y en todos los casos de señalamientos tendrá que salir a dar la cara. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, o viceversa.

Con contratiempos. El aspirante a registrarse como candidato a la dirigencia del SNTE 27 en Sinaloa, Carlos Rea Camacho, sigue manteniendo su mensaje que hay mapachismo en el proceso electoral, desde el momento en que manifestó su interés de ser parte del proceso dijo que quería piso parejo, y tal parece que las cosas no han sido tan parejas, porque dijo que se le ha puesto algunas trabas para lograr registrar su planilla, con trámites burocráticos que lo han hecho ir y venir con la papelería, pero que tiene la esperanza que en la tercera semana de abril pueda recibir su constancia como aspirante a la dirigencia estatal del SNTE 27.