Sin entender a la primera. Sabiendo que las personas de la tercera edad son las más vulnerables y quienes más cuidados requieren, Patricia López Aguilar, directora regional de Programas Sociales del Gobierno Federal, no tomó en cuenta las medidas necesarias para realizar el pago que mes con mes se les hace como apoyo de parte del Gobierno Federal. Lo peor de todo es que no agarra experiencia y cometió el mismo error varias veces; primero fue en el municipio de Salvador Alvarado y después en Mocorito. Las personas se aglomeraron y no existía la sana distancia que el Sector Salud está recomendando, ni tampoco alguna otra medida de seguridad para mantener a los abuelos seguros.

Fortaleciendo las medidas. Las turbulencias al interior del Cuerpo de Bomberos Guamúchil, con Felipe de Jesús Valenzuela al frente del Patronato de Bomberos y José Refugio Chiquete Ayala en la comandancia, volvieron a su calma, e incluso el avance que se lleva en organización y armonía son claves para la mejora constante en el servicio. Por lo pronto las capacitaciones son frecuentes y en periodos de contingencia aún más, debido a que el servicio y la atención a la población que se encuentra vulnerable no se detiene, y ante esto lo que se busca es estar en la mejor condición tanto en preparación como en equipamiento para atender de la mejor manera.

Que sí trabajan. Para que quede claro que los regidores del PAS de Mocorito siguen trabajando en la temporada de contingencia, aunque a muchos del resto de las fracciones partidistas no se les vea acción ni en sus redes sociales sobre el trabajo que realizan, un grupo de ediles ha estado entregando despensas a población vulnerable en las comunidades, una iniciativa del regidor Julio Medardo Serrano. Y aunque afirma que no quieren salir en la foto, no vaya usted a pensar que es una acción electorera, para que esto no se politice ni se malinterprete por respeto a la ciudadanía, sí es importante que los representantes del pueblo como los regidores den muestra de su compromiso con la gente, aseguran los ediles del PAS. Así como en tiempos de campaña electoral se busca a la ciudadanía hasta su casa, en estos momentos de emergencia con mayor razón deben aportar con su granito de arena, acción que hasta aquí está bien, pero no cumplen con la indicación de mantenerse en casa y en una sana distancia, pero sí se les ve la intención de llevar agua a su molino en plena sequía.

Mano dura. Aun cuando se ha hecho el llamado de manera constante de permanecer en casa y no realizar reuniones masivas, el Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez, al no ver la respuesta de la ciudadanía lanza el llamado y asegura que desde el día de ayer se están realizando algunos recorridos en lugares donde la gente acostumbra a salir, para reforzar las medidas y generar una mano firme para que la gente se quede en casa, y además para que les ayude a no generar mayor contagio y no estar dentro de los primeros sitios donde se registran más contagios.