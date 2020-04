Estricta medida. Pese a que muchas familias se molestaron y dijeron de todo, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fue enérgica al mandar sacar con policías, elementos del Ejército y de la Marina de México a todos los que estaban ya acampados en las islas disfrutando de la Semana Santa. Si bien es cierto, la medida es Quédate en Casa, para evitar contagios de coronavirus, el único pecado que cometieron estas personas fue huir de la contingencia, verdaderamente aislarse de la sociedad, internarse en los médanos de arena, donde la temperatura llega a alcanzar más de 35 o 40 grados, pero la medida fue estricta y a todos los regresaron a sus casas, donde está la contingencia, el mayor riesgo y la verdadera aglomeración de personas, pues afirman que llegando de la isla esta gente empezó a hacer reuniones masivas en sus casas, con fritangas y demás cosas. Bien por la alcaldesa por acatar la orden, pero haber si después no le sale más caro el caldo que las albóndigas.

La distribución del apoyo. Como alcalde del municipio de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez le tocó realizar gestiones para ver por sus habitantes y conseguir la ayuda y solidaridad de varios empresarios, para lograr hacer entrega de paquetes de huevo, chile y tomate, entre otros productos, a diversas personas que más lo requieren y están en situación económica crítica debido a la escasez alimentaria que prevalece en la población debido a la contingencia sanitaria, por lo que al presidente y al gobierno les toca ver por los ciudadanos, para que durante este periodo de cuarentena tengan de dónde sostenerse para alimentarse y no verse tan afectados al quedarse dentro de casa por las prevenciones de salud.

Más control. En la ciudad de Guamúchil es evidente la circulación de motociclistas que salen a pasear y transitan sin acatar el llamado Quédate en Casa, lo que ha generado la inconformidad de la ciudadanía, ya que los comentarios se han hecho notar, señalando que se debe de poner más control en la vigilancia de los motociclistas, por lo que tanto el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes Mendoza, como el titular de Tránsito Municipal, Nedel Ruiz, deberán intensificar los esfuerzos para la labor de conscientización y control a los motociclistas.

Mayor movilidad. No hay quién detenga la movilidad en la ciudad de Guamúchil, pese a los esfuerzos generados por la autoridad lanzando llamados, cerrando espacios de reunión con aglomeración, albercas, parques, presa, etc., no hay quién detenga. Sin embargo, aun cuando se dice pondrán mano dura, no hay una acción que realmente lleve a la gente a quedarse en casa. Lo que sí se dice que pudiera emular el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez es la acción que ha determinado la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, de imponer una multa a quien se detecte fuera de los hogares sin una salida necesaria, y más a quienes hacen fiestas y reuniones.