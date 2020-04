En la prevención. Los señalamientos de la ciudadanía no se hicieron esperar en los primeros minutos de la transmisión en vivo que realizó el Ayuntamiento de Salvador Alvarado con motivo de la realización de la sesión de Cabildo ordinaria número 35 que se llevó a cabo la mañana de ayer. La ciudadanía fue contundente al señalarles la falta de medidas preventivas de parte de los funcionarios, ya que no se tomó la sana distancia y la mayoría de los funcionarios no portaban cubrebocas. Algunas de las frases fueron: “El buen juez por su casa empieza”, “¿y la sana distancia? Importante que se cuiden esos detalles, ya que ante todo son la imagen pública del combate y si se quiere tener más eco en la conciencia ciudadana se debe ante todo poner el ejemplo.

¿Y las comisiones? La sesión ordinaria de Cabildo de Salvador Alvarado parecía más extraordinaria y con un solo tema pendiente, porque cuando llegaron a la parte de las comisiones de Cabildo el silencio se apoderó de los presentes, ¿entonces qué acciones son las que están haciendo?, porque las comisiones ahí están designadas y asignadas para cada uno de los regidores. Fue el edil Romeo Gelinec Galindo el primero en conminar a los compañeros a trabajar y no porque dijeron QuédateEnCasa no se presenten los trabajos de comisión; a esta decisión el alcalde Carlo Mario Ortiz solicitó que se organicen tiempos y esfuerzos para no dejar de trabajar en bien de la ciudadanía.

Ahora con mayor cuidado. Como dice el dicho, ya ni llorar es bueno, y en Mocorito están extremando las medidas de seguridad para evitar que la enfermedad del Covid-19 se esparza por todo el municipio. Pese a que sí se tomaron algunas medidas antes de que este primer caso saliera positivo, en estos momentos las autoridades sí se pusieron a trabajar como es debido. Se decía que el alcalde se negaba a realizar sesiones de Cabildo debido a la contingencia, pero parece que solo se protegía a él, porque no tomó las medidas necesarias para proteger a su población y esto se pudo confirmar con la última declaración que dio el secretario del Ayuntamiento, Noé Contreras Avendaño, donde dice que aún faltan lugares por cerrar para que las personas no se aglomeren.

¿Habría jerarquías? “Cuando el río suena es que piedras arrastra”, dice un viejo y conocido refrán, y es que en Angostura se está corriendo como reguero de pólvora el rumor de que los elementos de Seguridad Pública, del Ejército y la Marina de México no actuaron parejo en el desalojo de todos los vacacionistas acampados en las islas de la bahía Santa María, pues según en El Guadarón tiene casa a la orilla del mar Héctor Ramón Burgos, mejor conocido por muchos como “El Güerito” Burgos, y a él no lo tocaron, no lo mandaron al hogar que tiene en la cabecera, supuestamente lo dejaron ahí para que siguiera disfrutando la Semana Santa. ¿Será que las jerarquías pesan y la frase “todos coludos o todos rabones” no aplica en algunos de los casos?