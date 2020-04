Cuál sana distancia. Al diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela no lo detiene en casa ni el coronavirus, él solo y sus andares parece que no los detiene ni la recomendación del mismísimo gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, porque aprovechó el pasado fin de semana para recorrer comunidades para saludar a la gente, hacer entrega de las paletitas y de paso tomarse la foto con los beneficiados de la entrega de la deliciosa paletita.

Desconfianza. En varias sesiones de Cabildo el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Angostura, José Luis Beltrán Astorga, ha sacado de sus cabales a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, hace ver que no está de acuerdo con lo que ella dice y le propone por lo menos sea más organizada y con sustentos sólidos pida las cosas, muestra de ello es que de manera urgente y de última hora Montoya Martínez creó un fondo económico para la contingencia por un monto de 1 millón 400 mil pesos, pero a todos los regidores les pidió que donaran una quincena de su sueldo, fraccionada en pagos, en apoyo e incrementar dicha cifra. La molestia de Beltrán Astorga no fue el dinero que le van a descontar, sino que de la noche a la mañana crean este fondo sin tener reglas de operación, no se sabe qué se va a hacer con el dinero, a quiénes se va a apoyar, qué cosas se les van a dar, cuándo va a empezar a operar este fondo, quién va a administrar el recurso, entre otras cosas. José Luis Beltrán Astorga como que desconfía de la transparencia en el manejo del recurso.

Doble función. Sintiéndose la agente 007, Elizabeth Osuna García, gerente técnico y comercial de la paramunicipal de Angostura, realizó patrullajes por las playas del municipio costero en los días santos para sacar y reportar a las personas que se encontraban en estos lugares que tenían el paso restringido, en vez de estar haciendo su trabajo para evitar que las personas de Alhuey y otras partes del municipio tengan agua de mala calidad estaba realizando labores que le corresponden a Seguridad Pública y en parte al Sector Salud. Tal parece que la funcionaria no conoce el dicho que dice “zapatero, a tus zapatos”.

El respaldo. Oficialmente no se permitirá que comercios “no esenciales” continúen abiertos, como parte de las disposiciones federales de combate al Covid-19. Por lo que es importante que el llamado del presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, tenga respuesta de parte del sector comercial y de servicios. En esto será clave la intervención que realice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Miguel Castro, para que los empresarios y comerciantes se comprometan a acatar la disposición, ya que la alerta sanitaria se encuentra en un punto decisivo del paso a una fase tres, y se note el respaldo, pero dependerá de todos evitar que la situación se agrave y que se alargue el periodo de cuarentena, lo que vendría a impactar más aún en la economía de la región.