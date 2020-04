Buena medida. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no se anduvo por las ramas y tomó la determinación de cerrar los accesos a los pueblos del municipio, y carro que va llegando lo desinfectan y piden a la gente no andar moviéndose en las calles, y los llama a prevenir y a cuidarse de los contagios del coronavirus. Esta acción ha sido tomada como una buena medida por la gente de los pueblos, quienes aseguran que de estar permitiendo el acceso estarían con un severo problema de salud. Como coloquialmente se dice, se fajó bien la falda, y puso el alto de una para no entrar en acción a lo sumado de casos, más el alto índice de personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además es Angostura uno de los municipios que encabeza las estadísticas con personas con mayor contagio de sida, lo que revela que esta medida es de protección a toda la gente de las rancherías de Angostura.

El esfuerzo. Como la operatividad en el Ayuntamiento de Angostura no se paraliza ante la contingencia, la alcaldesa giró órdenes para que solamente las áreas de Tesorería, Bienestar Social, DIF y Obras y Servicios Públicos sigan trabajando, pero con guardias y tomando sus medidas preventivas correspondientes. El resto de los funcionarios desde casa están atendiendo a la ciudadanía que lo requiera, haciendo uso de herramientas tecnológicas como teléfonos celulares, videollamadas y mensajes. Esta acción es aplaudible ante la pandemia que se está presentando, pero hay que recordar que Angostura es un municipio donde la mayoría de sus habitantes es gente mayor, que batalla para usar y entenderle a la tecnología, ellos prefieren el contacto directo con el funcionario, pues si así batallan para que se les solucione el problema, ahora imagínense por teléfono.

La generosidad entró de moda. Así como si fuera tiempo de procesos electorales, el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, pareciera que quiere agarrar ventaja más que brindar ayuda, y es que para muchos se aprovecha de la necesidad que tienen los habitantes de las comunidades en estos momentos ante la situación económica provocada a raíz de la pandemia del coronavirus, que ha venido afectando a todo el mundo, por lo que busca el respaldo de la gente con un apoyo para las familias más necesitadas del municipio de Salvador Alvarado. Hace unos días empezaron la entrega del apoyo del programa “Granja en tu casa”, como una forma de tener huevos y animales como una base para la alimentación de las familias. ¿Pero por qué hasta ahorita entra con estos apoyos, será que quiere contar con su ayuda?

Por encimita. El pueblo se pregunta dónde están sus representantes en esta contingencia, dónde están los diputados locales y qué están haciendo para apoyar a combatir el Covid-19 con su poder de gestión. Algunas de las acciones de las diputadas y los diputados de Sinaloa es la bolsa inicial de 7 millones 760 mil pesos destinada para la compra de ventiladores que asistan a pacientes que por coronavirus requieran de atención respiratoria. Pero en el tema de gestión en lo individual al que se le ha visto un poco activo es al diputado José Manuel “Chenel” Valenzuela, pero regalando cebollas. Una acción que no deja de ser un apoyo para muchos, pero que ésta no es la labor de impacto de un diputado local. El diputado José Manuel Valenzuela más bien está haciendo como que hace algo por su pueblo, pero por encimita, y no de fondo en esta emergencia.