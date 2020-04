Preocupación. En Angostura ya empezaron las trillas de maíz y también el dolor de cabeza en los elementos del Cuerpo de Bomberos, pues seguro se presentará la quema de soca, tal y como ha sucedido año con año. El comandante José Humberto Romo Valenzuela le pide a las autoridades municipales que en verdad establezcan una sanción ejemplar para todo aquél que incurra en esta mala práctica, porque hasta hoy todo ha quedado en solo palabras, que de un año a otro se las lleva el viento. Romo Valenzuela reza para que los productores en vez de quemar la soca se la den a los ganaderos y se alimenten las vacas, acción que sería magnífica, pero lo malo es que muchos ganaderos no cuentan con la maquinaria adecuada para ir hasta el predio y empacar la soca. Angostura es un municipio muy productivo, pero no avanza porque hay divisionismo entre los sectores.

El reclamo. Músicos de Salvador Alvarado volvieron a alzar la voz y fueron muy directos al señalar que no han recibido apoyo de parte de las autoridades y organizadores de eventos a los que han apoyado en diversas ocasiones. Y, “¡oh, decepción!”, ahora que ellos piden apoyo ante el desempleo en que se encuentran aseguran no han visto signos de solidaridad. Llama la atención también que no mencionan tampoco el apoyo recibido de parte del líder de la Confederación de Trabajadores de México, que preside en esta zona Florencio Villa, sindicato al que pertenece la Unión de Filarmónicos. La pregunta es cómo se está haciendo notar el liderazgo de Florencio Villa en el tema, y más aún cómo está dándole la cara a su gremio ante las dificultades que atraviesan.

La solución. Están viendo y no ven en Mocorito, la situación del Covid-19 se está poniendo aún más tensa de lo que ya se encontraba; pese a esto, las autoridades municipales del Pueblo Mágico siguen con la creencia de que con la campaña QuédateEnCasa solucionarán este problema y las víctimas disminuirán, pero la realidad es que se deben poner a trabajar y analizar bien la situación de cerrar los accesos a diferentes comunidades del municipio de Mocorito para evitar un posible contagio de las personas que vienen de fuera. Guillermo Galindo Castro, presidente municipal, no se ha manifestado y es quien debería velar por la seguridad de los habitantes, sin embargo, se encuentra fuera del radar. Cabe mencionar que algunos municipios sí están tomando esta medida.

Una celebración diferente. Sin guardia de honor, ni toma de lista, solo con corona de flores fue como se recordó al ídolo Pedro Infante en su 63 aniversario luctuoso. Debido a la pandemia generada por el coronavirus, su hija Lupita Infante anunció la cancelación de los eventos a nivel nacional, por lo que el director del museo en Salvador Alvarado, José Antonio Valenzuela, se sumó, sin embargo, anunció la colocación de las ofrendas, así como el cancionero del ídolo de manera activa.