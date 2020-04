La observación. Con cierta molestia, el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Angostura, José Luis Beltrán Astorga, le hace el reclamo a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y a varios de sus funcionarios, pues pareciera que anduvieran en campaña y la entrega de despensas que están realizando les está sirviendo para promocionarse y darse a conocer entre la ciudadanía, ya que en cada entrega se toman fotos y las suben a redes sociales. La contingencia que se está presentando les está dando la pauta para ello, y lo malo es que ningún regidor se les ha sumado a estas tareas para que también aparezcan en las gráficas y de paso los conozca la ciudadanía de los diferentes poblados.

De la teoría a la realidad. A decir del secretario de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, el ciclo escolar no se va a perder porque se le estará brindando el acompañamiento necesario a los docentes para que logren sacar adelante a sus alumnos. Hasta aquí todo va bien, pero sin duda entre los más rezagados se encuentran los alumnos de las comunidades, porque el acceso a la tecnología sin duda no es posible para todos. Y si a esto le sumamos que muchos padres de familia tienen que trabajar, el problema se complica y el rezago tiende a aumentar. En teoría, la estrategia de aprender en casa permite que tanto los padres de familia como los maestros trabajen con los medios que tengan a su alcance y no únicamente en plataformas digitales; pero la realidad es que un porcentaje considerable de los alumnos de nivel básico no cuenta con las condiciones de vivienda, alimentación y sanidad adecuadas. Esto va a influir en la capacidad de los padres e hijos para no quedarse atrás en el cumplimiento del ciclo escolar.

Irónico. Buscan que la ciudadanía haga conciencia y que se protejan usando guantes y cubrebocas para evitar que la enfermedad del Covid-19 los alcance, pero bien dice el dicho que en casa de herrero, azadón de palo, y eso está pasando con el Departamento de Vectores de esta ciudad de Guamúchil, ya que la Jurisdicción Sanitaria III, a cargo de Luis Víctor Velazco Zayas, no les está brindando la protección adecuada para que trabajen. El otro punto que tampoco les agrada a los sindicalizados de Vectores es el hecho de que deben realizar otras actividades ajenas a las suyas. Claro está que un buen líder debe poner el ejemplo y guiar a su equipo por un buen camino, pero parece ser que en este caso no es así.

Al volante. Con gran emoción formó parte la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, de la reapertura de la base de Cruz Roja en Chinitos, lo que es una buena noticia para la zona sur del municipio, y tal fue su efusividad, que luego del corte de listón ella misma tomó el volante de una ambulancia para dar el recorrido por las calles de la localidad y así anunciar oficialmente la presencia de la benemérita institución en la zona.