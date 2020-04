La ausencia. Dicen que en situaciones de dificultad como la que se vive se puede medir la capacidad de respuesta de los líderes para con el sector que representan. Por mencionar un ejemplo, el secretario de Pesca y Acuiltura en el estado, Sergio Torres Félix, se ha hecho notar pero por su ausencia en la región del Évora, ya que no se ha activado un programa de impacto en solidaridad con los pescadores de los que dependen cientos de familias. No se ha hecho notar su presencia ni siquiera para demostrar su solidaridad, ya que en el caso de los pescadores de la presa Eustaquio Buelna con el cierre del acceso a paseos en lancha vino a empeorar la carencia de ingresos que tienen. Pero más que solidaridad es urgente la acción y cómo se va a estar atendiendo al sector productivo de por sí ya golpeado.

De una vez mejor. El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Florencio Villa Gallardo, de una vez informó que se cancela el desfile que se hace año con año con motivo del Día del Trabajo como prevención ante la pandemia. Dijo que da a conocer para evitar malos entendidos con los trabajadores, por lo que buscan prevalecer la prevención y el cuidado de su salud. De ahí que la Confederación de Trabajadores de México suman los esfuerzos para evitar los contagios por aglomeraciones, por lo que esta suspensión se tomó en consideración de las indicaciones del sector salud a nivel nacional.

¿Y el ejemplo? Luego que se destapara la falta de pago de los socorristas de la Cruz Roja, el regidor Romel Gelinec Galindo tomó el estandarte e hizo suyo ese problema e incluso dijo que hablaría con el presidente del Patronato, Jorge Luis Cervantes Contreras, ante los comentarios empezaron a correr y extrañó que de buenas a primeras el regidor se preocupara por esta situación debido a que cuando fue la colecta de la benemérita no estuvo de acuerdo en hacer la donación voluntaria como regidor, con el descuento vía nómina, amén si ya en lo particular hiciera su respectiva donación. Lo que sí, es que se le ha visto en los últimos días protagonizando todo tipo de acción en busca más que de ayudar la luz de los reflectores. ¿Será?

El exigente. La crisis que se ha desatado por la pandemia del coronavirus está afectando tanto a empresas locales como a los mismos empleados, por lo que expertos aseguran que el apoyo en ambos debe ser considerado como fundamental para generar una estabilidad financiera. A decir de los empresarios, el gobierno federal que dirige el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no está apoyando a las empresas pero sí les está exigiendo que no dejen desprotegidos a los empleados, pese a que en estos casos se debe tener conciencia y valorar la situación de una manera objetiva, reclaman los comerciantes locales, que dirige Miguel Antonio Castro, no se está volteando al sector privado.