Desespero. En Angostura Rosaura Silvas Cabanillas afirma que los indígenas andan que no los calienta ni el Sol, pues aparte de ser un sector muy vulnerable en el municipio, no tienen trabajo y ni con qué sacar adelante a sus familias en esta cuarentena, y de pilón muchos de ellos se quedaron sin trabajo a raíz de la contingencia que se está presentando. Tampoco les tocó una despensa que andan repartiendo las autoridades municipales y el Sistema DIF. Sin duda alguna los indígenas la están pasando muy mal y al igual que muchos, claman apoyo, más porque seguro están en el padrón de vulnerables que tiene el DIF, pero lamentablemente no hay para todos. Situación que deberán analizar la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y el mismo director del DIF, Ángel Andrey Angulo Zambada, debido a que la situación financiera del municipio es tambaleante y no alcanza para atender a la gran mayoría de la población en condiciones de pobreza.

El respaldo. Cuando la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, pidió el apoyo de la ciudadanía para establecer los filtros sanitarios, el respaldo del pueblo y de cada comunidad se dejaron ver de manera inmediata, tanto, que se formaron comités ciudadanos para estar de sol a sol en los accesos de los pueblos para desinfectar a cuanto auto, persona y moto que se mueva de pueblo en pueblo. Es más, entre los mismos ciudadanos han formado una estrategia en la que el municipio solo apoya con los implementos y aguas para realizar la desinfección y las personas que les toque colaborar en ese día ponen el agua y el alimento que consumirán ese día. Acción que sin duda desde que se aplicó fue bien aceptada por la gente de los pueblos y comunidades, lo que ha ayudado sin duda a que el municipio se mantenga en ceros en números de contagios por Covid-19. Ejemplo que sin duda permite atender y emular como un pueblo que suma en unión ante la prevención.

Poder de convocatoria. Mientras que los jóvenes de otros municipios se encuentran apoyando las labores de prevención de manera voluntaria en los filtros sanitarios tanto de Mocorito como de Angostura, el director del Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado, Juan Carlos Vega Lugo, no ha hecho notar su poder de convocatoria para respaldar las acciones que está realizando el Gobierno Municipal que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez. De alguna u otra manera es necesario el apoyo de los directivos de las diversas áreas del Ayuntamiento, pero en particular la fuerza joven en estos momentos es muy necesaria, pero pareciera que no hay mucha acción en esta área.

El refuerzo. La integración del campo sinaloense en la comercialización que establece el Gobierno Federal es un logro que los agricultores celebran con grandes expectativas, pero lo que sí dijeron es que establecerán medidas y acciones más concretas en estos días que ya están empezando las trillas de maíz en la región del Évora, y es que el productor Ulises Gaxiola dice que el tema entre todos los agricultores es que no permitirán abusos de los acopiadores como lo han venido haciendo año con año con los hombres del campo.