El ejemplo. Para ser un buen líder se debe primeramente poner el ejemplo, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Antonio Castro Vázquez, invitaba a los comerciantes a que cerraran sus establecimientos debido a la contingencia que se está viviendo, pero el presidente de la Canaco no cerraba su negocio, el cual no es de primera necesidad y se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, en donde más se aglomera la ciudadanía. Hace unos días parte del Gobierno Municipal tuvo una charla con Castro Vázquez para que acatara las indicaciones del Sector Salud y cerrara su local. Al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez se le vio pasando en una unidad por la calle donde se ubica este negocio, prestando mucha atención, parecía que verificaba qué establecimientos seguían abiertos y si dentro de ellos se encontraba esta joyería.

El clamor. Los pescadores ribereños de la bahía Santa María, de Angostura, están desesperados y ya empiezan a pegar de gritos, pues están a punto de vedarse todas las especies marinas y los gobiernos estatal y federal no destinan diferentes apoyos para ellos, los están dejando a la deriva y completamente desprotegidos. Rudecindo Obeso López, director de Acuicultura y Pesca en el Ayuntamiento, tiene un alterón de solicitudes de apoyo pero no les puede dar trámite porque simple y sencillamente no hay recursos, y lo peor del caso es que tampoco les dan una luz de esperanza para cuándo vayan a haber. Sergio Torres Félix no ha venido a darles la cara y explicarles qué está sucediendo. Los ribereños no sufren por el COVID-19, sino por la falta de conciencia por parte del Gobierno, que no los apoya para salir adelante en esta mala racha.

Firmeza. La ciudadanía angosturense no la tiene muy fácil en los filtros sanitarios de no acatar las indicaciones de la sanitización de sus vehículos y los protocolos de circulación. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al frente del comandante Sergio Lagunes, dio muestras de su firmeza con la detención de una persona que se negó a seguir la instrucción de las autoridades y sin más se retiró de uno de los filtros, por lo cual fue detenida y referida a Barandilla. Esta firmeza debe replicarse en el resto de los municipios de la región del Évora, para que la autoridad se haga notar más allá de la labor de prevención y no se permitan las faltas, ya que es una cuestión de salud pública.

Sin control. Luego que músicos de los diferentes sindicatos de filarmónicos se manifestaran para exigir al Gobierno Municipal apoyos y como respuesta obtuvieron despensas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, del personal de la Zona 03 del Cobaes, pareciera que ya les gustó, porque ahora como reto a la autoridad y violando la indicación federal de permanecer en casa y la sana distancia para evitar el contagio de COVID-19, se reúnen en la Plazuela Municipal para realizar el boteo, lo que llama la atención y pone en la cabeza de muchos trabajadores que se encuentran en la misma situación, por lo que el líder de la CTM, Florencio Villa Gallardo, ya debería ponerles un estate quieto y que entiendan que no es un juego ni una decisión local cerrar negocios, pedir que permanezcan en casa, sino una recomendación que busca prevenir la salud de la población entera.