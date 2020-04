Una tras otra. No, no le llueve, le llovizna al presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, debido a que sus acciones en los últimos días no han sido de lo más favorables para la Canaco del Évora. En un intento por ayudar a la ciudadanía que más necesita se realizó un centro de acopio en la explanada de la Unidad Administrativa ubicada en el bulevar Rosales, pero debido a la gran cantidad de personas que acudieron y una mala estrategia que no permitió respetar la sana distancia a la que ha estado llamado la Secretaría de Salud debido a la pandemia, las fuerzas federales, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal tuvieron que acudir para lograr que las personas se retiraran del lugar y evitar algún posible contagio de COVID-19, pero como la necesidad es más grande y la intención de apoyo es buena, se acordó con las personas que estaban a la espera de recibir la despensa de llevarla hasta sus casas, así como sumar el esfuerzo de la Canaco en conjunto con el Ayuntamiento para apoyar a más familias.

Ni la pandemia los detiene. Gabriela López Iribe, directora del Sistema DIF de Salvador Alvarado, no baja la guardia a pesar de las dificultades por la pandemia del coronavirus que hizo que se vieran en la necesidad de cerrar las puertas de las instalaciones como prevención a la aglomeración, por lo que se encuentra al pendiente de los casos que se lleguen a presentar mediante llamadas para brindar la atención psicológica necesaria, por lo que está trabajando en coordinación con el DIF Sinaloa, sin dejar por un lado todos aquellos casos que sean diagnosticados con la necesidad de atenderse, mismos que serán mediante citas con las medidas precautorias que se deben de tomar.

Estrategia. Con el anuncio de No más niños en la calle, establecido dentro de las reglas que se recrudecieron ante la fase tres de la pandemia del COVID-19, las dependencias de atención a la niñez en el municipio de Salvador Alvarado deberán sumarse de manera más activa a la labor de prevención y atención a este sector de la población, ya que poco se sabe del trabajo que se está realizando de parte de las titulares ante la contingencia que se está viviendo. En el caso del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), es importante que se den a conocer las estrategias que se están aplicando a través de la secretaria ejecutiva en el municipio, Alma Leticia López, porque ante la contingencia que se vive y el receso escolar desde casa se genera un impacto en los menores, no solo emocional, sino también en cuanto a la violencia intrafamiliar.

La petición. Los comerciantes de la ciudad de Guamúchil luego que se realizara el primer cierre de un comercio por no acatar las indicaciones de la sana distancia, han pedido al coordinador de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum, una actitud pareja con todos los comerciantes, debido a que la ciudad en plena mañana no se detiene el ajetreo diario de personas que acuden a compras, pero no solo eso, sino que se ha detectado que siguen abriendo negocios que no son de primera necesidad, como mueblerías, veterinarias, boutiques y hasta casas de empeño. De ahí que usara las medidas de suelo parejito para todos.