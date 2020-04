Medida. Autoridades de Angostura dieron a conocer que le aplicarán el reglamento de Policía y Buen Gobierno a toda persona que ande en la calle sin motivo justificado, acción que está dando mucho de qué hablar, pues el municipio territorialmente es muy grande y seguro los agentes policiacos no se darán abasto arrestando a la ciudadanía, pero lo peor del caso es que en Barandilla tampoco pueden tener aglomeraciones, ya que en las rancherías todo mundo se mueve de un lado para otro por el simple hecho de no estar encerrado en casa. ¿Acaso las autoridades quieren ir preparando a la ciudadanía para un posible toque de queda? Hay que esperar los tiempos y el cómo se comportará el COVID-19 en los próximos días, más ahora que ya está en la fase tres.

Fuera de sus manos. Ni la Cámara Nacional de Comercio del Évora, que preside Miguel Antonio Castro Vázquez, ni el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, lograron resultados en su gestión con las dependencias estatales correspondientes para que el Gobierno Federal estableciera prórrogas en los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ciertos impuestos a beneficio del gremio empresarial, ya que es algo que no está en sus manos, afirmaron algunos de los empresarios en la ciudad de Guamúchil, quienes están con la soga al cuello con gastos, ya que con los pocos ahorritos que tenían cubrieron el pago de la luz porque, de lo contrario, en un periodo de 15 días se les daría de baja el contrato y el gasto sería mayor. Pareciera que no hay salida y podría ser que los apoyos llegarán hasta que la situación se ponga peor, mientras tanto, ningún dirigente político ni autoridad gubernamental ha logrado dicho triunfo a favor de las empresas.

Futuro incierto. El Gobierno Federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, está ofreciendo créditos a las pequeñas y medianas empresas, claro que se requiere de algunos requisitos para poder adquirirlos, pero el problema no es ese, sino el hecho de que los negocios deben endeudarse para poder salir bien librados de la contingencia, pese a no saber si se recuperarán, y encima tendrán la deuda de miles de pesos que deberán pagar al Gobierno. Aún no se sabe si ésta sea la mejor opción para los empresarios y emprendedores, lo que sí es que ya tienen algo de dónde echar mano, con la desventaja de la incertidumbre de un futuro seguro para las empresas.

Incertidumbre. Donde también podría afectar seriamente la contingencia por el COVID-19 es en el sector acuícola, pues según comenta el líder estatal del Cesasin, Jesús Ernesto Castro Atondo, aunque los acuicultores se mantienen trabajando de manera normal, no hay certeza para la comercialización del producto, pues cuando llegue el tiempo de la cosecha, en el mes de junio, la población podría enfrentar una grave crisis económica, lo que ocasionaría serias dificultades para colocar el producto en el mercado.