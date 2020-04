El inalcanzable. Hasta la fecha el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, no ha puesto manos a la obra de su parte como el líder de la protección que debe de dar a su pueblo ante la pandemia del Covid-19; no ha brindado apoyo alguno a los ciudadanos, incluso ni había dado ni la cara por su pueblo aseguran los ciudadanos. Aseguran algunos que ya por lo menos en los últimos días ha estado acudiendo a uno de los filtros sanitarios de una de las comunidades, claro está que su presencia no es suficiente para resolver la necesidad que tienen las familias de conseguir alimento a causa de la escasez y el empleo, pero por lo menos ya salió a las calles, solo falta ver si el alcalde se dará cuenta de la necesidad de su gente o si se hará de la vista gorda como la ha venido haciendo desde que llegó a ocupar la silla de la Presidencia Municipal.

Más allá del respaldo. La senadora sinaloense Imelda Castro Castro desmiente a la “oposición” respecto a la cantidad de presos que serían liberados con la recién aprobada Ley de Amnistía, la cual defiende fervientemente al señalar que es urgente el proceso de preliberación o liberación de la población vulnerable en cárceles federales, iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien evidentemente le ha mostrado su respaldo total al votar por su aprobación. Respecto a los casos de sinaloenses que podrían ser liberados, reconoció que hasta el momento desconocía casos porque habría que esperar a los resultados que arroje la Secretaría de Gobernación, que será la dependencia de checar con nombre y apellido los casos. En particular con esta ley, esa labor a favor de su gente y no solo de su partido es una tarea que no deberá dejar de lado la senadora porque al final de cuentas el fin primordial de un político es servir al pueblo. Falta labor de contacto con las familias con presos en penales federales para que se conozca qué sinaloenses cumplen con las condiciones de ley.

La estrategia. El Pueblo Mágico de Mocorito y en el área de Turismo que dirige José José Norzagaray, no se quiere perder lo avanzado en el tema de las visitas a la bella Atenas de Sinaloa, y mientras se encuentran sin salir por la pandemia del Covid-19, ya se estarán buscando estrategias que permitan recuperar de manera rápida la posición en el número de visitantes. Ante esto el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, asegura que ya tienen en mente la siembra de girasoles rojos, que como novedad permita el regreso de los turistas. Esta novedad va encaminada a la formación de figuras con los tonos rojos y amarillos. Por lo pronto se analiza esta acción que venga a reactivar en la economía del Pueblo Mágico.

No pierde la oportunidad. Ante esta contingencia sanitaria que se generó a raíz del coronavirus, es cuando la necesidad de la gente se aflora más y cuando se esperan más los apoyos, y ante esto pareciera que ha despertado la solidaridad de la gente y principalmente al interior de los partidos políticos, por lo que se están aprovechando de la situación y partidos como el PRD han salido a las calles para buscar a las familias más vulnerables para formular “sus campañas de apoyo”, así como el resto de los partidos en Salvador Alvarado, que disfrazados de caridad pareciera que inician la campaña política adelantada. Es tanta la entrega que no se detienen ante el llamado de permanecer en casa, que lo mismo salen a entregar bolsas de tomate, pepino, pero el detalle no es ese, sino que no hay medidas de seguridad que permitan además de llevar la ayuda la garantía de que hay certeza de una buena desinfección de los productos.