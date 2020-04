Llamada de atención. En una transmisión en vivo por redes sociales que acostumbra hacer, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fue clara y directa con sus funcionarios públicos, pues muchos de ellos se están haciendo, como dijo ella: “patos en sus casas” y no están saliendo a apoyar como deberían en las labores que se realizan diariamente en los filtros sanitarios. Son muchos los que trabajan en el Ayuntamiento, tienen la edad adecuada y las condiciones para colaborar en los filtros sanitarios, pero lamentablemente muy pocos son los que tienen puesta la camiseta en esta contingencia en querer apoyar a la ciudadanía. Aglaeé Montoya Martínez dijo que hará un recorrido por todos los filtros sanitarios y anotará a los funcionarios que sí están apoyando, y a los que no, luego los llamará a cuentas. Las consecuencias para los que no estén libres de pecado podrían venir pasando la contingencia. Habría que ver de qué manera y esperar los tiempos.

La estrategia. Los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no solo se pusieron las pilas para donar una parte de su sueldo para hacer un buen paquete de despensas, sino que además ya se organizaron para hacer una enorme brigada de entrega en todas las colonias a las familias de escasos recursos. Sin duda esa acción, que fue coordinada y convocada por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, viene a brindar una gran ayuda a las familias que tienen poco más del mes sin trabajar, y que este apoyo que les llega es un aliciente para continuar haciendo caso al llamado de permanecer en casa y evitar mayores contagios por COVID-19.

Olvidaron el compromiso. Los músicos que claman apoyo de parte del Gobierno Municipal y de la ciudadanía de Salvador Alvarado tenían como plazo hasta el día domingo 26 de este mes, pero al parecer que los retos a músicos y compositores de la región siguieron y éstos hicieron caso omiso a las indicaciones que el Gobierno Municipal, a cargo de Carlo Mario Ortiz Sánchez, hizo, de solo permanecer una semana en la plazuela tocando sus canciones. Parece ser que los filarmónicos se pasaron por el olvido las recomendaciones e instrucción que la autoridad hizo, lo más triste que nadie hizo algo para poner orden en este tema, y así como se manifiestan los músicos pudieran manifestarse otros gremios y las cosas se pueden salir de control.

La larga espera. Los llamados barridos en los municipios de la región del Évora aún no se concretan. Tampoco se ha afirmado de parte de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, que preside Fernando Velázquez, si se pospondrán durante la contingencia o si ya se tienen fechas previstas para el arranque, porque la importancia de la recuperación del estatus sanitario se hace más urgente ante las repercusiones a la economía regional que ya se están sintiendo y que se agravarán en los próximos meses. En el caso de la región del Évora ha sido muy larga la espera para la aplicación de los barridos. Es importante mencionar que si bien el Comité Estatal ha estado haciendo labores previas para la programación de éstos, es importante que se agilicen y no se siga alargando su aplicación.