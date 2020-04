Alerta roja. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, aseguraba que el tener el primer caso de COVID-19 confirmado no era para alarmarse en el municipio, pero hoy, que la cifra se incrementó a dos y que además ya se presentó un fallecimiento, seguro se le prendieron los focos rojos y las medidas de prevención serán mucho más estrictas. Las autoridades se pondrán más enérgicas en todo, muestra de ello es que en estos momentos si la persona no lleva cubrebocas a algún centro comercial no lo dejan pasar a hacer sus compras, además a nadie quieren en las calles. El virus existe y no se quieren más contagios en Angostura, pero sin la ayuda de la ciudadanía los esfuerzos de Aglaeé Montoya no rendirán frutos.

Mano dura. Como dice el dicho “más vale prevenir que lamentar”, pues en Mocorito y Angostura los encargados de los filtros sanitarios ya están poniendo mano dura a todos aquellos que no toman las medidas necesarias, pues ya se les empezó a dar para atrás, como a los cangrejitos, a visitantes que hacen caso omiso de la autoridad de permanecer, y se seguirá dando el rechazo al acceso a los pueblos a todos aquellos que no cumplan la máxima en esta pandemia de QuedateEnCasa, y es que no es para menos, pues se está extremando la seguridad para proteger a sus habitantes y evitar contagios, que para eso se está trabajando muy duro, para que no suceda un incremento que rebase los de por sí ya golpeados sistemas de salud de los municipios.

Claro y directo. El exhorto de la Federación de Abogados de Sinaloa fue claro y directo a las autoridades de Seguridad Pública y gubernamentales del estado, al dar a conocer las quejas de abusos y actos de corrupción ocurridos en filtros sanitarios en la capital del estado. Ante esta situación, y con el llamado a prevenir estos actos en el resto de los municipios, la FAS exhorta a las autoridades a una mayor vigilancia de quienes participan en dichos filtros y para que los hombres de la ley y el orden no se aprovechen de las condiciones de contingencia para incurrir en una conducta ilegal. Por lo que el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, deberá checar ese tema, para que las respectivas direcciones de Seguridad Pública en el estado establezcan sus medidas internas de vigilancia al personal.

Sin plan. Falta poco más de 10 días para que se llegue la fecha de la celebración del Día de las Madres, y la Oficialía Mayor, que dirige José Antonio Gallardo Angulo, y el secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez, no han acordado la reunión para establecer las acciones que se implementarán como operativo en los panteones. Esta fecha en que las familias acuden a visitar los camposantos deberán estar a la espera de la indicación que acuerden, debido a que es una fecha en que se genera mucha aglomeración, por lo tanto se deberá de montar un operativo especial, o bien, hacer el llamado de que la celebración debe permanecer en casa.