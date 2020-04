Activarse. El programa de Guamúchil Limpio que se coordinó con la participación del Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que preside Karina Camacho, fue dejándose atrás poco a poco, ya que se desconoce sobre las acciones que se están emprendiendo con este programa o si solo fue una actividad temporal. En el contexto de la contingencia este programa resulta importante retomarse, activarse o sea una labor complementaria a las tareas preventivas que se están realizando, y que no quede como un relumbrón, sino que se le dé seguimiento y se active para que se ayude a las actividades que ya vienen realizando en bien de la sociedad.

Sin bajar la guardia. Los que han dejado demostrado que el esfuerzo que realizan diariamente bien vale la pena son el personal del área de Aseo y Limpia, porque no han bajado la guardia ni en plena Semana Santa con la pandemia del COVID-19 ni en ningún momento, lo que habla del buen liderazgo que ha venido ejerciendo la secretaria general del Stasasa, Yuriria Zepeda, y de la buena coordinación de trabajo que se tiene con todos los líderes de las diferentes áreas y con la presidencia municipal. Es este trabajo que permite que los ciudadanos tengan el servicio diario de recolección de basura, de la limpieza de parques y jardines, que pese a que no han sido visitados por los ciudadanos y turistas, no se han dejado caer ni llenar de basura la ciudad.

A sumar. Aun cuando la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito arrastra una cifra del 65% en la morosidad, la gerencia que encabeza Héctor Prado estableció una medida de apoyo a las familias de no hacer cortes del servicio como medida ante la falta de pago, luego que el Sector Salud hace el constante llamado de lavarse las manos, del baño luego de llegar de la calle, etc., esto como apoyo ante la pandemia del COVID-19. Por lo pronto, lo que se busca es ayudar a la población, y lo que esperan es que una vez que culmine este periodo la sociedad se solidarice cumpliendo con el pago, debido a que los costos para hacer llegar el servicio se elevan de manera considerable.

Incertidumbre. Si bien es cierto que estamos en tiempo de pandemia y todo está detenido o retrasado, los productores agrícolas se están desesperando ante el poco apoyo que están viendo por parte del Gobierno, pues todo parece indicar que Manuel Tarriba Urtusuástegui, secretario de Agricultura del Gobierno del Estado, está dormido en sus laureles, al no exigir con medidas fuertes un panorama más claro en las reglas de operación para la comercialización de los granos, como quien dice, los agricultores están a la deriva, en manos del coyotaje. Además Segalmex, que fue la empresa designada por el Gobierno del Estado como intermediaria en el proceso, no reacciona, pues hasta hoy en nada ha ayudado a la lucha de los agricultores.