Una muy breve ausencia. La sorpresa en la sesión de Cabildo ordinaria del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no fue alguna propuesta o anuncio, sino más bien fue el regreso del regidor Francisco Everardo Meléndrez Hernández, después de dos meses de ausentarse de su cargo como regidor. El edil se reincorpora a las labores en la función pública a poco más del mes de iniciada la emergencia sanitaria. Y aunque su ausencia fue breve, es importante mencionar que el regreso fue necesario, porque ante todo el regidor debe cumplir con su función como representante popular antes que con sus compromisos políticos sindicales. El regidor reiteró su compromiso con su función en Cabildo, pero habrá que demostrarlo y no solo que quede en palabras de bien intencionado, sino en hechos que se vean reflejados en sus acciones en bien de su función como representante del pueblo que le dio su voto.

Siempre sí. Después de la controversia que se formó a causa de una diferencia de opinión entre el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez y el presidente de la Canaco del Évora, Antonio Castro Vázquez, en donde no se ponían de acuerdo en cerrar o no las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, primero porque la autoridad en un mal manejo primero aseguró que cerraría las oficinas hasta con la fuerza pública, y luego en una forma de rechazo hasta circuló una imagen en donde daban la noticia de que no cerrarían, que seguían atendiendo y ayudando a empresarios con la solicitud de créditos. Pero de la noche a la mañana pareciera que hubo algún acuerdo, porque el presidente de la Canaco, Antonio Castro Vázquez, acató las medidas de seguridad que se implementaron para disminuir la pandemia del COVID-19 y anunció el cierre de las oficinas.

El acuerdo. Durante la sesión de Cabildo que se llevó a cabo la mañana de ayer el cuerpo de regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado de manera unánime estuvieron de acuerdo con autorizar un apoyo de 100 mil pesos para la operatividad de la Cruz Roja, el cual será utilizado para reforzar la seguridad en la contingencia ante el COVID-19, situación que será un gran respiro, debido a que con ello garantizarán una mejor atención y seguridad para los socorristas que requieren de un implemento de seguridad.

La obra. El tema de obra deportiva en el municipio de Salvador Alvarado es un asunto que pese a la pandemia no se dejará de lado, y prueba de ello es que luego que desde septiembre del año pasado el Gobierno del Estado se comprometió con mejorar el estadio de beisbol Alberto Vega Chávez, es hasta hoy que se ve reflejado con el avance de la construcción de la techumbre que estaba pendiente y que se espera que en unos días quede concluido, para que al salir de la contingencia de salud se pueda hacer uso de esta obra deportiva para el municipio.