El debate virtual. Ante el llamado a la coherencia que hiciera en redes sociales la directora regional de Bienestar, Patricia López, al regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza por la aglomeración que se generó en un local por la venta de pasteles, se generó un debate por el decir y el actuar ante las medidas preventivas a tomar por la alerta sanitaria. Mientras que Patricia López le señalaba al regidor que no era coherente por su señalamiento hacia la falta de medidas en la entrega de los apoyos a los adultos mayores de parte de la institución que ella representa, el regidor sostenía que la forma de entrega no fue la adecuada y le cuestionó por qué no mencionaba a otros negocios similares, lo que era una muestra de que era algo personal. En los comentarios que generó el debate, la balanza estuvo más a favor de la servidora de la nación que del edil, a quien se le cuestionó por qué mantenía abierto un negocio que, en opinión de la ciudadanía, no es una actividad esencial.

¿De qué sirvió? Dice un dicho popular que ‘al sordo hay que gritarle’, y en esta ocasión sería muy recomendable repetirle las indicaciones en los filtros sanitarios al jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, quien anteriormente recibió capacitación para realizar esta actividad de parte del Ejército Mexicano para que la fila en los filtros fluyera de manera rápida y que los carros no formaran embotellamientos, acciones que al parecer no sirvieron de nada, porque a solo unos días de haber recibido este apoyo, regresaron a la técnica anterior, y la fila de carros se prolonga por un buen tramo en el acceso norte de la ciudad.

El fracaso. ‘Renovarse o morir’, dice una conocida frase que muchos empresarios han aplicado ya y les ha dado resultado, pero en esta ocasión no sucedió así con los taxistas de Salvador Alvarado, pues la aplicación digital que promovían, denominada Apply Taxi, fue un fracaso. Juan Diego Gaxiola Cázarez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Volante, afirma que ya tiraron la toalla, pues la dejaron de usar y lamenta que los choferes no hayan aceptado esta innovación, pero lo peor del caso es que los pocos que sí estaban convencidos de los beneficios que les traería esta aplicación también ya dejaron de conectarse.

La prioridad es la salud. Ante la contingencia por el COVID-19, este próximo 10 de mayo los panteones del municipio de Salvador Alvarado permanecerán cerrados a la población, quienes no podrán visitar las tumbas de sus familiares, ya que según indicó el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, tampoco se llevarían a cabo los trabajos de limpieza que generalmente se realizan cuando se acerca esta fecha, pues los esfuerzos de todos están puestos en apoyar las labores por la pandemia. Hay que recordar que en este caso se tendrán que extremar los trabajos de vigilancia, pues el pasado 30 de abril muchas personas se aglomeraron en algunos comercios en busca de llevarle un detalle a sus hijos, y podría ser que el Día de las Madres no sea la excepción.