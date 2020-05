Replantear estrategias. Con el aumento de dos casos más de pacientes con diagnóstico de Covid -19 en el municipio de Mocorito, anunciado por la Secretaría de Salud el día sábado por la tarde, es importante que el presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, se replantee las estrategias que se han estado implementando para prevenir la propagación del virus; ya que este municipio casi supera las cifras de Salvador Alvarado. Y ascendieron de manera rápida. Esto es un indicador de que como autoridad deberá revisar qué les está funcionando, qué no y en qué deberán intensificar las acciones. Más allá de la vigilancia y la proximidad social, deberá impulsar actividades de impacto que abarquen a las comunidades y hacer uso de su liderazgo para que el respaldo de quienes integran la administración se note y de la respuesta de la sociedad mocoritense.

Piso parejo. A causa de la contingencia, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado ha aprobado la condonación del pago mensual a los vendedores ambulantes, pero aún no les resuelven a los que pagan impuestos y además renta de local, el líder de los locatarios del mercado, Gerardo Delgadillo Fabián, señaló que es necesario que se condonen estos pagos porque la afluencia ha bajado hasta un 70 por ciento y los comerciantes no están ganando lo suficiente para tantos pagos que deben hacer, comentó que el problema es que les perdonan el pago a quienes obtienen las ganancias casi íntegras y ellos que deben pagar impuestos y demás no cuentan con algún apoyo de este tipo.

No ha parado. De arriba para abajo, entregando, rifando, saludando, donando y hasta visitando enfermos así es como se le ve al diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela y es que el popular exalcalde de Angostura por tres ocasiones, pareciera que no ha entendido el término quédate en casa, debido a que promueve apoyos y genera aglomeraciones cuando va a hacer la entrega de la cebolla y ahora la zanahoria, además que no usa protector de guantes o cubrebocas. Mientras que la gente lo mira y todavía se pregunta si es real el tema de la pandemia porque el circular por todas las rancherías de Angostura es una constante y no hay quién lo detenga, porque se mueve bajo la bandera de entregar apoyos.

El llamado a la conciencia. Les dicen y no actúan los habitantes de Guamúchil ante la situación crítica de la emergencia sanitaria que se está viviendo por el Covid-19. Y es que la media de reforzar la seguridad en la salud es un hecho que debe ser desde el primer momento y ante esto, Rigoberto Valle Luque encargado del área de recolección de basura del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que tenga mas control con el manejo de la basura y sumen con sus acciones para evitar tener una ciudad hecha un basurero.

Hombre prevenido. Como dicen el refrán hombre prevenido vale por dos, y esto lo sabe muy bien Oscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II de Angosturay es que al ver que algunos productores han optado por robo de agua, se ha mantenido en alerta y ya les mandó decir a sus socios que a quién detecte aplicará mano dura y les sancionará económicamente. Sobre aviso no hay engañó y antes de que ocurra como en otro módulos ya aplicó las reglas y les dijo que se atengan a las consecuencias.