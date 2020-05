Ceguez. Las aglomeraciones y las constantes salidas de los ciudadanos parecen no tener reparo, pese al constante llamado de quedarse en casa. Primero, durante la celebración del Día del Niño comercios sin acatar las indicaciones de sana distancia atendieron a toda la población sin el menor reparo de las autoridades de Seguridad Pública. Luego el fin de semana se mantuvo tan activo como un día normal, pero lo que sí ya fue el acabose es que el propio director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Gerardo Cervantes Mendoza, asegura que no hay ningún reporte de fiestas en la ciudad, cuando de plano lo único que le hace falta es salirse a las colonias, en donde pasan horas, incluso la música de banda tocando, de ahí que no haya mucha simulación, porque indican mano dura y recrudecimiento de acciones, pero solo han quedado en el discurso, los ciudadanos salen como si nada por toda la ciudad.

Cambio de lugar. Luego que los integrantes de los sindicatos de filarmónicos vieran cómo les funcionó el tema del boteo y los retos a los artistas para llevarles despensas alimentarias, pareciera que les gustó la idea tanto, que cuando se llegó el periodo que habían acordado con el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez de retirarse de la Plazuela Municipal Pedro Infante, se extendieron en el tiempo, y cuando de manera pacífica les dijeron que ya se retiraran, lo único que hicieron fue cambiarse de lugar y seguir tocando y pidiendo boteo para distribuirlo entre los miembros de las bandas y grupos.

Una checadita. La Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, presidida por Gerardo Cervantes Mendoza, necesita tener un poco más de acercamiento con las personas que trabajan en los cruceros, los conocidos “limpiavidrios”, ya que la mayoría de ellos no están acatando las medidas de protección personal como portar cubrebocas. Pero no todos los casos son por falta de responsabilidad y conciencia. En parte hay carestía de estos productos en las farmacias y tiendas, y a decir de algunos de los “limpiavidrios”, las autoridades no les han entregado estos materiales de protección. Por lo que no estaría de más una checadita a este tema y que en esta población también se aplique la proximidad social, trabajo que se viene realizando sin descanso en los diversos puntos del municipio.

Arduo trabajo. Como si realmente ocuparan guardias las autoridades municipales del Ayuntamiento de Mocorito. Antes de iniciar el periodo de contingencia a la mayoría de los funcionarios que ahí laboran no se les veía ni la sombra en las instalaciones del edificio de Gobierno, los ciudadanos que iban a sus oficinas pasaban los días buscándolos, y nada, mientras las secretarias aseguraban que se encontraban en diligencia, y ahora, en plena pandemia, establecieron un rol de guardias supuestamente para evitar aglomeraciones tanto del personal como de ciudadanos que intentan realizar algún trámite. Y es que el ejemplo de atender desde su casa, aun sin emergencia sanitaria, la puso el alcalde Guillermo Galindo Castro, quien no ponía un pie en el Ayuntamiento y hoy con rol de guardia menos se le ve por la Presidencia, lo que hace que las acciones de prevención ante el COVID-19 se vean más lentas. Eso sí, el presidente municipal Guillermo Galindo Castro en los últimos días ha estado presente en unos de los filtros sanitarios apoyando en los trabajos, tratando de provocar que toda su gente salga a apoyar en los filtros.