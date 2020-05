La sanción. Muchos habitantes de Chinitos, Angostura están pegando de gritos, y no es para menos, ya que en varios hogares se ha detectado que las personas están quemando constantemente la basura que generan los árboles y esto causa molestias y algunos problemas de salud. El síndico, Josué Israel Martínez Castro, ya no halla la puerta y les anuncia que quien sea sorprendido haciendo esta mala práctica tendrá como sanción todo un día en el filtro sanitario desinfectando los carros y poniéndole gel antibacterial a los ocupantes. La sanción suena un tanto elocuente, pero hay que recordar que cuando el síndico le llamó la atención a una señora sobre que no quemara la basura, ésta se molestó y le dijo que habían votado por él para síndico no para que la regañara.

Más de lo normal. Derivado al constante uso del agua potable ante la pandemia del COVID-19 como recomendación del Sector Salud, la ciudadanía está haciendo uso del agua potable con un 30 por ciento adicional de agua a los días normales, por lo que Manuel Beltrán Urías, gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), se vio en la necesidad de aumentar la producción como medida de apoyo a las familias, para garantizar a la población el suministro de agua potable, lo que ha generado mayor demanda por confinamiento.

Gran molestia. Comerciantes de la región del Évora están desesperados por la situación que están viviendo y más porque las autoridades anuncian que no van a permitir que operen el Día de las Madres los establecimientos no esenciales. Miguel Antonio Castro Vázquez, presidente de la Canaco del Évora, y seguramente muchos otros empresarios están molestos por esta medida, ya que a duras penas están subsistiendo, y ahora que les restrinjan ventas las cosas se les pondrán más duras, pues ni a domicilio los dejarán llevar los productos. El presidente de la Canaco exhorta a las autoridades a crear un programa emergente, claro y benéfico, que impulse a las empresas no esenciales, ya que se están viendo muy afectadas.

La bolita. En plena cara de la autoridad de Seguridad Pública se llevaron a cabo de manera clandestina unas carreras de autos, que además de estar fuera de la legalidad, rompen con el protocolo de protección y cuidado que han solicitado ante la pandemia del COVID-19. Lo peor del caso es que tanto las autoridades de la DSPyTM de Mocorito y Angostura, que dirigen Carlos Alberto Chávez García y Sergio Lagunes respectivamente, se pasan el tema entre sus manos como papa caliente, pero en realidad ha habido mano blanda, porque hasta ahora no ha habido acciones concretas como las anunciadas, de llevar a la Barandilla a quien se encuentre fuera de la indicación de permanecer en casa.