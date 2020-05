Nada grave. La titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Isela Angulo Payán, anduvo muy hacendosa trabajando con la aclaración de las observaciones recibidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), correspondientes al periodo del 2018, y dijo que eran más recomendaciones, ya que no son faltas administrativas graves, y que principalmente tienen qué ver con falta de ciertos documentos como facturas, pero nada referente a desvío de recursos. En cuanto a las faltas administrativas detectadas en el periodo de contingencia, la responsable de uno de los departamentos vigilantes del correcto funcionamiento de la administración del municipio dijo que no se han presentado problemas y que todo va bien. Pero eso sí, no deberá bajar la guardia y ahora más que nunca ejercer su función de vigilancia, no suavizar la mano y señalar lo que se tenga que señalar.

En vacaciones. En plena pandemia por el COVID-19, en donde la indicación es permanecer en casa, los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado pareciera que entendieron la indicación de estar de vacaciones, dice el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza. El desinterés por brindar trabajo y hasta de tener una mala actitud es el caso de la mayoría de los ediles, se ve reflejado el poco trabajo que prevalece en las comisiones y la poca disposición que tienen de trabajar y sacar las actividades que se tienen pendientes, y más aún en los asuntos que están por resolver en las comisiones. El edil aseguró que esta medida no es bien vista y que no debe ser, porque deben estar al servicio de la ciudadanía. El regidor asegura que están utilizando la pandemia como un pretexto para no trabajar y dejar las actividades pendientes para después, lo que les causará retraso, e incluso está seguro que el tiempo no les será suficiente para tanta petición.

Manos a la obra. La primera en saltar con una acción que ayude a evitar que se propague la quema de soca como si no pasara nada fue la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, que encabeza Mario Urías Cuadras, y es que luego que el personal de Bomberos ya anunció que en un solo día ha estado atendiendo varias llamadas de emergencia por la quema de la soca, éstos proponen que a los que ya se les levantó un acta administrativa y en este año continúen realizando la práctica, se les sancione con no brindarles el permiso de siembra. Ésta es una sola propuesta que, de concretarse, varios productores del municipio de Angostura se encontrarían en verdaderos aprietos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Habrá que esperar si es verdad esta propuesta.

La salud es lo primero. Para hacer frente al coronavirus se debe de seguir con las instrucciones, para así evitar la propagación de la pandemia. Manuel Vinicio León, coordinador del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA), expuso que ante la emergencia sanitaria la educación que se les brinda a los adultos que no saben leer ni escribir se tuvo que parar y no se seguirá dando la educación, al ser que las oficinas permanecerán cerradas en el estado y en México como prevención, al ser que no se puede hacer contacto con las personas por motivos de la SEP, poniendo de primera mano la salud, que es lo primordial.