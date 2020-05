En alerta. El presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez se encuentra trabajando ya en las acciones que se establecerán para el festejo del Día del Estudiante, para evitar que los ciudadanos se aglomeren más de lo normal, que ya se está empezando a observar, porque la gente ya se está relajando como si no existiera una alerta sanitaria que llama a todos los ciudadanos a permanecer en casa. Sumado a esta celebración es la venta de alcohol, que se tiene de manera libre desde que el Gobierno del Estado levantó la Ley Seca aplicada en Sinaloa, por lo que sin duda el trabajo deberá ser más intenso, porque ya no será color de rosa a como fue en el festejo del Día de las Madres, del Día del Maestro, debido a la comercialización del alcohol, y que además ya se rumora que en las redes sociales ya se organizan las fiestas privadas. Ante ello, el alcalde dijo que está trabajando con un operativo donde el Ayuntamiento en coordinación con personal de la Secretaría de Salud y Seguridad Pública están tomando las medidas y reforzando las áreas del primer cuadro de la ciudad para evitar que en los lugares se den aglomeraciones.

La batalla. Por más que la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, que preside Luis Alberto Gastélum Camacho, ha realizado labor de proximidad social en las calles, comercios y diversos sectores de la sociedad, el relajamiento en la ciudadanía sigue. Y esto es más evidente los fines de semana. A esto sumémosle que ya se levantó la Ley Seca y ya llegó el fin de semana, por lo que se prevé una posible repercusión. Sin duda ésta es una de las batallas que tiene por librar Protección Civil, porque además de las labores de desinfección, la supervisión de establecimientos y una gran carga de trabajo que les espera ante la llegada de la temporada de lluvias, tienen las aglomeraciones que se podrían presentar ante la falta de conciencia, como ha ocurrido en centros bancarios. Lo que sí llama la atención es que poco se ha hecho público el tema de las clausuras o sanciones a establecimientos, ya que hasta el momento se conoce un caso.

Cambio de usos. Todo asentamiento humano le corresponde un porcentaje de terreno destinado para áreas verdes, así como para la actividad deportiva. En la comunidad San Isidro, en el municipio de Angostura, tienen desde hace meses esta situación, que si no se atiende de ya, podría llegar a ser un problema, y es que a plena vista del síndico, José Rosario López Espinoza, y pareciera que en su plena autorización hay unos particulares que poco a poco se han ido acomodando en los terrenos destinados para las canchas deportivas y de recreación. El problema empezó desde hace un año, mientras que algunos vecinos se quejan y aseguran que ya no pueden practicar el deporte por los olores fétidos que generan los chiqueros que se construyeron en las canchas deportivas. Acción y solución que deberá aplicar de inmediato la alcaldesa Aglaeé Montoya, para que luego no se vea afectado este terreno que es de uso común de los ciudadanos.

La medida. La crisis en los hogares ya se empieza a revelar y hacerse presente, tanto, que el líder de las cooperativas pesqueras ubicadas en la presa Eustaquio Buelna, José Carlos Castro Montoya, asegura que ya es muy frecuente ver a personas que acuden a la presa con anzuelos para capturar peces que les permita llevar el sustento. Sabedores de la necesidad de las familias, aseguran que no les afecta de manera directa porque aún no se presenta la pesca furtiva en masa ni en el uso de implementos de pesca de mayor captura, por lo que han permitido, pero si llegara a aglomerarse la práctica tendrán que pedir el respaldo de la autoridad para que se evite esta práctica.