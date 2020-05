La molestia. Los hermanos Daniel y César Domínguez, al igual que todos los integrantes del Consejo Cívico de Chinitos, Angostura, no pueden creer la acción realizada por las autoridades municipales que encabezan la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Tapia Armenta, pues sienten que literalmente les dieron la espalda. Cuando se vino la contingencia los hermanos Domínguez, por iniciativa propia y con el objetivo de proteger la salud del pueblo, instalaron el filtro sanitario sin pedirles apoyo, y ya cuando estaba operando se acercaron las autoridades para darles algo, que en realidad fue mínimo, pero eso sí, posaron para la foto para promocionarse en redes sociales y dijeron maravillas, palabras que al final se las llevó el viento, porque cuando realmente le solicitaron la ayuda para terminar bien la cuarentena, no hubo respuesta por parte de Montoya Martínez ni de Tapia Armenta, quien fue el que estuvo presente en la reunión. El Ayuntamiento no contó con recursos para darles mil pesos diarios en los 13 días que restan y cumplir con la cuarentena, pero eso sí, cuando el Consejo Cívico se retiró y se llevó todo lo que le pertenecía, al día siguiente los funcionarios ya tenían ahí a mucha gente sanitizando y con nuevos implementos, cuando aseguraban que no había dinero para nada.

Falta difusión. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Región del Évora, que encabeza Mirna Patricia Tamayo Mascareño, no se registran quejas referentes a la violación de las garantías individuales, y son muy pocas las orientaciones que se han brindado desde que inició la pandemia. Esta baja actividad se debe en parte a que las oficinas tuvieron que cerrar, por lo que la atención es por vía telefónica. Sin embargo, también otro de los motivos de la baja actividad estaría relacionada a la falta de difusión en redes sociales y otras plataformas digitales, ya que un sector de la población desconoce a dónde llamar y qué servicios se brindan, por lo que en este periodo de pandemia se hace más necesario que los integrantes de las oficinas regionales hagan mayor uso de la tecnología y de la coordinación con las instituciones locales para que mantengan presencia constante y se dé mayor difusión.

Un respiro. El Cuerpo de Bomberos de Mocorito ha tomado un respiro en estos días luego de recibir un abono del adeudo total de los recursos que reciben del Gobierno del Estado, pues en este año no habían recibido un solo mes y según había declarado hace algunas semanas su comandante, Valentín Alapizco Arce, si las cosas seguían así tendrían que cerrar sus puertas, al no haber presupuesto para continuar operando, ya que no estaban en condiciones de costear la operatividad de la base en la cabecera municipal y la Subestación de Pericos. Este ingreso que recibieron los pone de nuevo en pie para mantener la operatividad de la corporación, no se sabe hasta cuándo, pues todavía quedan pendientes varios meses de pagar, pero por el momento, la institución puede darse un respiro.

Y ahora, ¿quién fue? Como la espuma ha subido el precio de la gasolina en México, pese a que el Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la reducción en los precios había sido gracias al trabajo del actual presidente, cuando en realidad fue debido al desacuerdo que tuvieron los principales países productores de petróleo. Solo falta ver cuál será la declaración de López Obrador ahora que el precio del crudo aumentó, provocando que el precio del combustible registrara un aumento de más de 2 pesos en aproximadamente 17 días.