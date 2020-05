El colapso. A causa de la situación que se está viviendo en Sinaloa por la pandemia, Quirino Ordaz Coppel, gobernador de este estado, ha asegurado que para que los hospitales no colapsen es de suma importancia que las personas hagan caso a las indicaciones que se les dan, sin embargo hay algunos hospitales en la capital sinaloense que ya rebasaron su capacidad y el sector salud se niega a abrir las puertas de este lugar para más pacientes. Es posible que no todos los hospitales hayan pasado su capacidad porque muchos pacientes sospechosos y positivos de Covid-19 han recibido la atención domiciliaria. ¿Si esto no fuese así, habría lugares disponibles en los hospitales del estado? Pero como el juez por su casa empieza los alvaradenses han comentado que el gobernador en su última visita ha recorrido la ciudad para la inauguración del colector Ferrocarril sin cubrebocas y sin las medidas de seguridad que como autoridad ha solicitado tanto.

Lección aprendida. En las últimas entregas de los apoyos federales del Programa de Becas Benito Juárez ha sido notorio el cambio en cuanto a la aplicación de las medidas sanitarias y de seguridad, ya que al principio fue señalado en redes sociales la falta de mayor control pues en algunos eventos realizados en comunidades se presentaron aglomeraciones y los beneficiarios no respetaban la sana distancia. Pero ahora hasta el jefe regional del programa de Becas, Jesús Ramón Ayón Bojórquez, recibe reconocimientos en redes sociales donde se dan a conocer cómo se están acatando de manera estricta los protocolos de sana distancia. A estas alturas y con el aumento de casos en la región, los funcionarios aprendieron la lección y están siendo muy cuidadosos en acatar las disposiciones del gobierno federal que representan.

Triste realidad. Vaya sorpresa la que se llevó la presidenta del Banco de Alimentos de Salvador Alvarado, Yajaira Cecilia López Camacho, ante la situación y desespero por parte de los habitantes de escasos recursos y con carencias de alimentación con el tema de la emergencia sanitaria, ya que con el paso de los días tal parece que las necesidades aumentan más. Esto se refleja porque la demanda al Banco de Alimentos ha incrementado las solicitudes con un promedio de 100 familias, lo que ha provocado que se ha tenido una alza de solicitudes en las comunidades y colonias que atienden, y no es para menos, pues muchas personas se han quedado sin trabajo y buscan apoyo de alguna otra manera, lo que por fortuna para ellos es que cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional de Bancos de Alimentos, quienes gestionan y consiguen recursos para hacerles llegar ese apoyo.

La otra realidad. Rechazos, insultos y maltratos son los comentarios del personal que se encuentra instalado en los filtros de acceso a la ciudad, y son lo que reciben de las personas que llegan a las revisiones y a la sanitización, por lo que la autoridad municipal en Salvador Alvarado, que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez, ha hecho un constante llamado a la sociedad primero a no relajarse, luego a sumarse al esfuerzo de trabajo para evitar contagio y después a no ser parte de las cifras que en los últimos días pareciera que la curva del contagio va más en ascenso. Lo que busca es que se haga uso al sentido de la responsabilidad y en pensar en esa medida de respaldo social para mejorar las condiciones de salud.