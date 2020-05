Creatividad. En el municipio de Angostura por muchos es sabido que a Perfecto Ruelas Beltrán, extesorero del Ayuntamiento, le late fuerte el corazón por ser candidato a la presidencia municipal por cualquier partido, y por tal motivo ya se le está viendo muy activo en las comunidades. El popular “Chito” Ruelas, como se le conoce, está aprovechando la contingencia para acercarse a la ciudadanía y apoyarla con diferentes artículos, pero no solo despensas reparte, sino que también apoya con ropa nueva a los que menos tienen. En algunas fotografías que circulan en redes sociales se puede apreciar claramente cómo Perfecto Ruelas busca entre el montón de pantalones la talla que le solicitan. El popular “Chito” sí que salió creativo y le está haciendo la lucha para ganarse la simpatía del pueblo angosturense; ahora lo que le faltará ser creativo y muy analítico para buscarse un partido político que lo lleve a estar en sus boletas como candidato.

La falta de resultados. Ante la falta de interés de parte de las autoridades estatales por darle continuidad a algunas obras que se tienen en la comunidad Cerro Agudo, en el municipio de Mocorito, el síndico Víctor Favela dijo estar muy desilusionado porque el Gobierno del Estado y el área de Obras y Servicios Públicos en Sinaloa, que encabeza el mocoritense Osbaldo López Angulo, les han quedado a deber mucho. Dijo que la obra de más mala calidad fue una pavimentación que quedó sin terminar desde el año 2018, la cual ya cuenta con más de dos años en estas condiciones y nadie ha dado una respuesta de cuándo mejorará o de plano poner a repararla a la empresa que la entregó al municipio. En esta misma línea se encuentra el Centro de Salud, que quedó como un ‘elefante blanco’ hace aproximadamente un año porque no se ha terminado y no se puede consultar ahí, porque la obra sin concluir no lo permite, y si se voltea a ver el proyecto del reencarpetado de la carretera Cerro Agudo-Higuera de los Vega, la cual se autorizó en el año 2017 y hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo, nomás dan ganas de llorar de tristeza porque no hay mucho avance.

Plan B. Llegó la nueva temporada de lluvias, pero el Fondo para Desastres Naturales aún no ha llegado al municipio de Salvador Alvarado, a pesar de que fue uno de los municipios afectados por las inundaciones del año 2018, y con el impacto que ha tenido la contingencia en las finanzas municipales, el tesorero José René Valenzuela Castro tendrá que proponer estrategias para que el Ayuntamiento esté con mayor capacidad de solvencia para responder ante una posible afectación de los fenómenos meteorológicos, ya que no hay que olvidar que son 12 las colonias consideradas en riesgo, por lo que habrá que prepararse a tiempo y contar con un plan B.

De tristeza. En donde de plano nomás se han quedado viendo y pensando lejos es en el sector empresarial, y es que el presidente de la Canaco del Évora, Miguel Antonio Castro, asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se enfrentan a una cruel realidad, y es que avizoran que más del 60 por ciento de estos comercios pudieran cerrar tras pasar el trago amargo del COVID-19, que pese a los esfuerzos y peticiones poco se ha hecho para brindarles apoyo, y que esto es una situación que pone en quiebre, por lo que ya analizan qué medidas van a establecer en el futuro.