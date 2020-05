El detalle. En Angostura Liliana Camacho Mejía asumió la presidencia de la Canaco y de inmediato se puso como objetivo incorporar a la formalidad a 500 establecimientos en el primer semestre del 2020. Con dinamismo y capacidad de gestión iba por buen camino, pues ya tenía en su registro un aproximado de 300 comercios en la formalidad, por lo que todo parecía indicar que cumpliría la meta, pero no será así, pues de repente se le atravesó la contingencia del COVID-19 y la dejó vestida e ilusionada. Camacho Mejía ahora está luchando por lograr que estos establecimientos no desaparezcan y dejen a personas sin empleo, pues están atravesando momentos muy difíciles y no halla cómo salir adelante. El comercio de Angostura está empezando a repuntar, pero el coronavirus le cortó la inspiración, y lo peor del caso es que quizá económicamente también los lleve a la quiebra, pero para que eso no suceda la presidenta de la Canaco tendrá que buscar una estrategia de salvación.

La unión. Dicen que la unión hace la fuerza y eso es lo que busca lograr el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, para que el respaldo del gremio empresarial se note con la aplicación de los lineamientos sanitarios obligatorios a partir del 1 de junio. Precisamente el llamado a la unidad fue el lema que lo ha distinguido desde su postulación como candidato. Ahora es el momento más oportuno para que su liderazgo se haga sentir en los socios de comercios y servicios, para que hagan su parte para que la urgente necesidad de la reapertura sea más pronto, sin olvidar los lineamientos federales en el tema de salud, porque no debe negar que hay una insistencia en aperturar negocios a sabiendas que el municipio de Salvador Alvarado mantiene el semáforo en rojo.

Faltan acciones. Una buena mano dura le hace falta al Instituto Municipal de Planeación de Salvador Alvarado para lograr que los ciudadanos respeten las áreas comunes o consideradas como verdes, porque pese a los constantes llamados y a la solicitud de desalojo siguen prevaleciendo los lugares ocupados con changarros y comercios informales. El director del Implan, Aarón Meza, asegura que es un problema que parece no tener fin, debido a que la situación financiera ha llevado a la gente a buscar medios para encontrar el sustento, y estas áreas son las que se toman más para instalar sus puestos, olvidando que son destinadas para áreas verdes.

La medalla. Con la entrega de insumos a los hospitales de la región del Évora y otros lugares del estado, el diputado local José Manuel Valenzuela se cuelga la medalla por este mérito, que en realidad se logró gracias a todos los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa, eso sí, muy bien acompañado de la también diputada Guadalupe Iribe Gascón, ya que juntos hicieron la labor de entrega, pero solo se dedicaron a eso, porque hasta la fecha se desconoce que hayan apoyado de alguna otra forma al personal médico del estado. Si bien es cierto no está dentro de sus lineamientos de función, pero es muy notorio que la mayoría de los funcionarios solo se asoman cuando se verán beneficiados con alguna acción que ellos realicen, y esta no es la excepción, debido a que se aproxima un año electoral y todos los que buscan un puesto en el próximo periodo adelantarán su campaña gracias al COVID-19, y éste pudiera ser el caso de “Chenel” Valenzuela, quien se dice tiene aspiraciones a la presidencia municipal de Salvador Alvarado.