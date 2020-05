La forma, no el fondo. En la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, realizada ayer, se acordó entre regidores y autoridades presentes suspender la transmisión en vivo minutos después de la hora programada, por lo que se informó a la prensa que se enviaría el boletín correspondiente sobre lo que ahí se abordara. La forma en que acontecieron los hechos causó más que controversia; generó cuestionamientos no solo para el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, que permitió dicha acción cuando ya se había dicho que habría una transmisión en redes sociales de la misma, sino para el cuerpo de regidores. Quizá serían los temas que se iban a tratar, o tal vez fue una decisión de última hora por motivos de prevención, pero lo que ocurrió es imposible de ignorar, ya que es la primera vez que se suspende una transmisión en vivo desde que inició la contingencia sanitaria. Se puede conceder el voto de confianza de que los motivos son justificables, pero la forma en que se procedió no fue la más idónea.

Consecuencias. En la bahía Santa María se han detectado y decomisado chinchorros y trampas para atrapar jaiba en los campos pesqueros de La Reforma, Costa Azul y Playa Colorada, esto durante recorridos de vigilancia de los inspectores, pero hasta ahora no se ha detenido a algún pescador furtivo en la zona. Lo que sí señala el director de Acuicultura y Pesca del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Obeso López, es que los pescadores la están pasando muy mal durante esta temporada, al no contar con la certidumbre de los programas sociales. No se puede precisar quiénes son los que están incurriendo en la pesca furtiva en esa zona, pero las consecuencias de que programas como el Empleo Temporal y el Bienpesca no lleguen para los hombres del mar pueden ser éstas, que se esté saqueando la bahía en busca de un ingreso, pues la economía de las familias está en pésimas condiciones, y es que la mayoría de las actividades que representan un ingreso para las familias de los ribereños se encuentra paralizada.

Ya era tiempo. Desde hace años se ha visto que las condiciones para el turismo en la comunidad Ciénega de Casal, Salvador Alvarado no son lo que fueron antaño, fueron en declive durante un tiempo, y al parecer las autoridades han determinado que llegó el momento de darle un impulso para retomar ese camino, por lo que se iniciará con labores de arborización, lo cual formará parte de un corredor en la localidad, y para ello la Comisión de Obras, Urbanismo y Ecología del Cabildo Municipal, que preside el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, estará al pendiente de la correcta aplicación del recurso de alrededor de 100 mil pesos. Esta acción podría ser el despegue para proyectos más grandes que le devuelvan el impulso turístico a la Ciénega de Casal y pueda ser lo que en un tiempo fue, incluso con un mayor potencial, pero mientras tanto, un primer paso estaría dado antes de que inicie la temporada de lluvias en la región.

Mano dura. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, dice un conocido refrán, y al parecer José René Valenzuela Castro, tesorero municipal de Salvador Alvarado, lo va a aplicar con los deudores al pago del impuesto predial urbano (IPU), y es que a pesar de brincar de la felicidad porque se logró captar 1 millón 171 mil pesos, hay quienes aún mantienen su adeudo pese a haber implementado para los morosos una promoción de descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de dicho impuesto, y al terminar el plazo determinado muchos no se acercaron ni para aprovechar estos descuentos. Ahora el área de Tesorería está esperando a que pase la contingencia para hacerles llegar una notificación mediante una carta de indicación, para implementar mano dura y que se acerquen a realizar sus pagos.