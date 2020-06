En la prevención. Cuando veas las barbas del vecino recortar pon las tuyas a remojar, dice el dicho, y esto lo entendió de inmediato y reforzó las medidas de prevención en todo su personal y es cuando dijo: más vale prevenir que lamentar, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado (DSPyTM), Gerardo Cervantes Mendoza, quien al no bajar la guardia con el tema de cubrebocas y caretas del uso constante de su personal lo lleva a estar libre de contagio pese a estar cumpliendo su función de brindar seguridad en las calles de la ciudad. El mando policial dijo que no se ha informado que en los elementos no se dé algún contagio por el coronavirus, pero esto no quita que se deben extremar medidas de seguridad para prever un contagio y así seguir brindándole a la ciudadanía una mejor seguridad. El asunto es que se sintió muy cerca la lumbre con el primer caso en el cuerpo de regidores, con el resultado positivo del edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza, que sin esperarlo y haciendo labor social resultó con contagio.

Negro panorama. Debido a la muy precaria situación por la cual están pasando, donde no tienen ningún tipo de apoyo para mantener la actividad, seguro en muchos ganaderos de Angostura ha pasado por su mente tirar la toalla y mejor dedicarse a otra cosa, más ahora, donde los ladrones los cargan con el Jesús en la boca todas las noches, especialmente en los que crían borregos, cabras y puercos. Maricela García Sánchez, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, afirma que ya les han robado varios animales, y lo peor del caso es que no se tiene confianza en que Seguridad Pública, que está bajo el mando del Mayor Sergio Lagunes Inclán, vaya a controlar esta situación debido a que carece de elementos. Sin duda el panorama pinta muy negro para los productores pecuarios; a ver si la falta de apoyo, la contingencia y estos robos no terminan por desaparecer la actividad ganadera, ahí sí que Maricela García tendría que gestionar un plan emergente.

Falta la reacción. A finales del mes de abril el Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria III, que dirige Luis Víctor Velazco Zayas, realizó una intensa jornada de fumigación con la intención de acabar con el mosco generador de contagios del dengue por todas las colonias y comunidades de los tres municipios del Évora; a esta intensa actividad en Angostura aplicaron la descacharrización que organiza Salud Municipal, lo mismo ocurrió en el Pueblo Mágico, pero en Salvador Alvarado el médico municipal Édgar Neftalí Cruz Meléndez se encuentra a la espera de la indicación para ponerse manos a la obra, mientras le siguen lloviendo quejas del alto índice de moscos, lo que ha llevado al personal de Vectores a reforzar la nebulización de arroyos y estanques de agua natural, porque aseguran que aparecieron como enjambre los mosquitos.

Sueltos. A la militancia morenista le volvió la sonrisa porque ya tienen delegada estatal con quién entablar actividades de trabajo. A decir de la regidora de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt Reyes, estaban sueltos y sin liderazgo, por lo que al interior del grupo ya se sentía la desesperación, sobre todo porque ya está cerca el año 2021 y necesitan echar a andar la maquinaria política para darle forma a la reorganización y estructura en los municipios. Al parecer los morenistas confían plenamente en que el liderazgo que vendrá a ejercer la delegada Carol Berenice Arriaga permitirá unir fuerzas, lo que también indica que no todos los grupos están muy unidos y ante el divisionismo en Sinaloa fue necesario traer a una ciudadana no oriunda del estado para calmar las aguas y navegar el barco al mismo rumbo. Y como dice la regidora, hay buenas expectativas de que sea un liderazgo y no ande cada quien por su lado, sueltos.