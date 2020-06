Las medidas. Falta poco para que el municipio de Mocorito cuente con un Banco de Bienestar, en donde puedan ayudarles a las personas a que obtengan fácilmente sus pagos, entre muchos otros beneficios más que podrán tener quienes cuenten con algún apoyo del Gobierno Federal y por supuesto con su tarjeta. Patricia López Aguilar podrá quitarse un problema menos de encima, ya que con esto se pretende que los beneficiarios de programas de Bienestar no se aglomeren en las sedes de pagos y más ahora con la pandemia. Hace unos días la funcionaria fue muy criticada por no haber hecho una estrategia de pago adecuada en donde no se vieran afectadas las personas que acudían por su dinero, y lo más grave es que a las personas de la tercera edad no les brindaron la certeza de que serían cuidadas adecuadamente, esto por ser parte de la población más vulnerable a esta enfermedad, por lo que las acciones de corrección del problema ya se encuentran en marcha.

Sin olvidar el deseo. La efervescencia política en los tiempos del COVID-19 no cesan, menos cuando se tiene en la víspera un año electoral, y que depende ahora si los diputados deciden aplazar la convocatoria electoral como se rumora. Mientras sea o no, algunos políticos de la región del Évora han mantenido muy vivo su deseo de ser considerados al interior de su partido, y en Mocorito quien no deja de trabajar y mostrar su deseo de repetir en la candidatura es Óscar Camacho Rodríguez, director de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo. El agallón no se le quita y desde las trincheras que le ha tocado trabajar en estos últimos meses no ha perdido contacto con los mocoritenses.

Rompen reglas. Motivados por la desesperación de agarrar algo para salir adelante económicamente y subsistir en la actividad, pese a que todavía la pandemia no ha dado condiciones de hacer, la mayoría de los negocios no esenciales de Angostura reabrieron sus puertas con todo y los riesgos que esto implica, incluso hasta brincándose algunas indicaciones dadas por Liliana Camacho Mejía, presidenta de la Canaco en el municipio, y la misma Dirección de Protección Civil, que está bajo el mando de José Luciano Castro Bojórquez. Sin duda estos establecimientos no la tendrán fácil de ahora en adelante, pues estarán bajo vigilancia, y si se les mira aglomeraciones o que no están cumpliendo con las medidas de sanidad serán clausurados, así lo afirma el director de Protección Civil. Hay que esperar los tiempos para ver si cumple lo dicho y al igual que la contingencia afecta a los comerciantes o todo queda en simples palabras de amedrentación.

A la vista de los resultados. Gracias al buen manejo de las finanzas municipales se ha podido iniciar el programa de rehabilitación de caminos rurales, anunció el alcalde de Mocorito en su cuenta oficial de Facebook. Jesús Guillermo Galindo Castro asegura que están dando buenos resultados no solo para los habitantes de la cabecera municipal, sino también para la gente de las comunidades. El alcalde deja claro que hay buen manejo de los recursos, y con esto también deja en buen papel al tesorero Jaime Enrique Angulo, a quien se le ha visto muy vigilante de las obras y en la entrega de apoyos, para que no quede duda que se está trabajando en equipo y ejerciendo los recursos.