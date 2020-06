Levanta la mano. Por todos es muy sabido que en Angostura el candidato oficial del PAS para la presidencia municipal para la elección del 2021 podría ser nuevamente Alberto “El Capy” Rivera, pero a quien también se le mueve el corazón para ser tomado en cuenta es al profesor Juan Pablo Carranco, a quien gente experta en la materia lo cataloga como un buen aspirante que desde hace tiempo está levantando la mano, pero no le hacen caso por diferentes motivos. Se rumora que “El Capy” está analizando la situación y a la expectativa de los destapes que vayan a hacer los de enfrente, si ve condiciones le va a entrar, de lo contrario podría mejor buscar negociaciones más seguras, y apenas así Carranco tendría el camino libre, claro, esperando lo que diga Héctor Melesio Cuen Ojeda de última hora.

No hacen efecto. Al parecer las sanciones anunciadas, ni las acciones tomadas el año pasado, han sido suficientes para detener la quema de soca en el municipio de Angostura, pues según comenta el comandante del Cuerpo de Bomberos, José Humberto Romo Valenzuela, en el pasado mes de mayo atendieron 10 incendios de este tipo, cifra mayor a la del año pasado en el mismo periodo. Por lo que se ve, los trabajos de conscientización no han surtido mucho efecto entre la población, así como tampoco lo han hecho las sanciones anunciadas, por lo que tal vez sería prudente implementar medidas más drásticas y, como lo solicitara hace algunos días la diputada Roxana Rubio, tipificar como delito acciones que dañen al medio ambiente, iniciativa que está en espera de ser votada y, en su caso, aprobada.

Parecen no entender. Parece ser que los dueños y encargados de negocios no esenciales no entendieron la dinámica de las fases que indica el semáforo que el Gobierno Federal implementó, y es que en el municipio de Salvador Alvarado no hay poder ni autoridad que detenga a los comerciantes que se dedican a este tipo de actividades. Pese a todo el esfuerzo que ha realizado el coordinador de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, no ha sido suficiente para conscientizar a los negocios no esenciales de que cierren las puertas porque de esta manera se pudiera disminuir el número de personas infectadas y evitar más contagios. La otra es que posiblemente al funcionario se le haya salido de las manos esta situación y los negocios se estén percatando de ello, por lo que hacen y deshacen a su antojo.

Por fin. Recientemente se conmemoró el Día Internacional del Medio Ambiente, una fecha que se celebra con el objetivo de que la sociedad y los gobiernos coadyuven para el mejoramiento de la conservación del entorno natural y urbano, pero sobre todo se llama al compromiso de las autoridades gubernamentales para actuar ante las problemáticas en sus localidades, pero la incógnita es cómo se puede atender a cabalidad ese importante tema si en las administraciones municipales se dejan ausentes por un tiempo las direcciones de Ecología, tal como ocurrió en el Ayuntamiento de Mocorito, donde afortunadamente ya se cuenta con un nuevo titular, Orlando Vega, quien ya está en funciones desde los primeros días del mes pasado y vendrá a darle seguimiento al trabajo que se venía realizando en esa área, por lo que queda darle el voto de confianza y esperar a que su compromiso se refleje en buenos resultados.