La advertencia. La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, hizo un enérgico llamado a las autoridades federales respecto al control en la entrega de los apoyos en las sindicaturas, “porque de nada sirven las acciones implementadas por el Gobierno Municipal, si se realizan actividades donde sin la menor precaución se cita a la ciudadanía, rompiendo la sana distancia”, expuso a través de un comunicado publicado en la página oficial del Ayuntamiento. Ésta es una clara advertencia a las autoridades correspondientes para que se eviten aglomeraciones, pero de no cambiar esta situación que se ha venido presentando en diversas sindicaturas y que representa un grave factor de riesgo para la propagación de los contagios, seguramente la alcaldesa no se quedará cruzada de brazos y podría haber acciones más contundentes en este tema.

Una medida. La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa ha decidido no reprobar a ningún alumno en esta ocasión debido a la pandemia, pero esta decisión no puede asegurar un beneficio para los alumnos, porque quienes no realizaron las actividades correspondientes no tendrán el mismo nivel de aprendizaje que los que sí cumplen, y será ahí donde se note el rezago educativo, pero Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación en el estado, ya tomó su decisión, solo falta ver si asumirá las consecuencias de ella, que se espera que sean buenas, pero eso solo el tiempo y los maestros que paguen los platos rotos cuando estén teniendo complicaciones para enseñarle a los niños rezagados lo dirán.

La obligación. Con la llegada de la emergencia sanitaria y la crítica situación económica que se está viviendo, el descuento a los pagos de las mensualidades se ha vuelto una obligación para las instituciones privadas, pues según Miguel Ángel Murillo Sánchez, delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las escuelas deben aplicar el 15 por ciento como ayuda a los padres de familia que deben de seguir pagando las colegiaturas, y no es para menos, pues los alumnos continuaron sus estudios con clases virtuales, por lo que se considera justo una rebaja que permita una ayuda financiera a los padres de familia.

Fin a la fiesta. La organización de la tradicional celebración de la Feria de San Benito, en el municipio de Mocorito, se suma a la cancelación de eventos debido al incremento de la curva de contagios por el COVID-19 que registra Sinaloa, y en medida a esa prevención por muchos años que venía organizándose de manera consecutiva, se cancela. El director de Turismo, José José Norzagaray, aseguró que éste es otro duro golpe al turismo, lo que llevará más tiempo en recuperar el gran avance que tenía el Pueblo Mágico con el tema del turismo.